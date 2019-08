Prognoza pogody na długi weekend: i słońce, i deszcz. Bez upału - 13-08-2019 Najbliższe dni zapowiadają się pogodnie, chociaż miejscami może spaść deszcz. W niektórych regionach pogoda może być niebezpieczna. Sprawdź, gdzie będą burze, a gdzie pogoda będzie przyjemna. czytaj dalej

W środę na Pomorzu, wschodzie i Podkarpaciu może przelotnie padać, a na Rzeszowszczyźnie - nawet zagrzmieć. W innych regionach kraju dzień zapowiada się pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 19 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 25 st. C na Rzeszowszczyźnie. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z zachodu. W porywach burzowych będzie osiągał do 70 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeorologiczne

Największa wilgotność powietrza wystąpi na wschodzie Polski. W całym kraju odczujemy komfort termiczny. Warunki biometeo będą zróżnicowane - na Pomorzu i w pasie od Podlasia po Małopolskę będą niekorzystne, zaś w pozostałych regionach neutralne.

Wideo Warunki biometeorologiczne w środę

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Możliwe słabe opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 21 st. C. Z zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Po południu ciśnienie będzie oscylować w okolicy 1003 hPa.

POZNAŃ

Pogodnie, temperatura maksymalna wyniesie 23 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z zachodu. W południe barometry wskażą 1005 hPa, a ciśnienie będzie się wahać.

GDAŃSK

Może przelotnie popadać. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 20 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z zachodu. Po południu ciśnienie sięgnie 1014 hPa i będzie się wahać.

WROCŁAW

Pogodnie, termometry pokażą maksymalnie 24 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z zachodu. Po południu ciśnienie będzie oscylować w okolicy 1003 hPa.

KRAKÓW

Prognozowane są przelotne opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 24 st. C. Powieje z zachodu, a wiatr będzie słaby i umiarkowany.