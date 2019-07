Prognoza pogody na dziś: przelotny deszcz, do 28 stopni

Sadzić nowe, nie wycinać starych. Drzewa w walce ze zmianami klimatu - 05-07-2019 Ziemia jest w stanie przyjąć jeszcze niemal miliard hektarów zalesionego terenu - donoszą naukowcy z Politechniki Federalnej w Zurychu. Dr Joanna Remiszewska-Michalak podkreśla jednak, że najważniejsze jest to, abyśmy nie wycinali starych drzew. - Zdrowy las, taki w sile wieku, ma rzeczywiście pozytywny wpływ na środowisko - zaznaczyła. czytaj dalej

Sobota będzie pogodna jedynie na Śląsku. W pozostałej części kraju zachmurzenie będzie się zmieniać, możliwe są także słabe opady przelotnego deszczu. Opady nie powinny być większe niż do 5 litrów na metr kwadratowy. Termometry pokażą maksymalnie od 19 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 28 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z zachodu. W strefie brzegowej jego porywy mogą osiągać do 40-60 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeorologiczne

Największa wilgotność powietrza prognozowana jest na północy Polski i wyniesie ponad 90 procent. W tym samym regionie odczujemy komfort termiczny, a na południu ciepło. W całym kraju warunki biometeorologiczne będą niekorzystne.

Wideo Warunki biometeorologiczne w sobotę

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

Przelotne opady deszczu, temperatura maksymalna sięgnie 20 st. C. Powieje z zachodu, a wiatr będzie

słaby i umiarkowany. Do południa ciśnienie spadnie do 1005 hPa.

KRAKÓW

Przelotne opady deszczu, na termometrach zobaczymy maksymalnie 27 st. C. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. W południe ciśnienie osiągnie 981 hPa.

POZNAŃ

Przelotne opady deszczu, temperatura maksymalna wyniesie 23 st. C. Słabo i umiarkowanie powieje z zachodu. W południe ciśnienie spadnie do 997 hPa.

WARSZAWA

Przelotne opady deszczu, termometry pokażą maksymalnie 22 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, a powieje z zachodu. W południe na barometrach zobaczymy 995 hPa.

WROCŁAW

Zachmurzenie małe i umiarkowane, na termometrach zobaczymy maksymalnie 28 st. C. Z zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. W południe ciśnienie wyniesie 994 hPa.