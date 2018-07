Prognoza pogody na dziś: przelotny deszcz i burze. Bardzo ciepło

Przed nami czas burz i upałów. Z każdym dniem będzie goręcej - 23-07-2018 W najbliższych dniach upał i burze, także z gradem, będą na porządku dziennym. Codziennie gdzieś w Polsce będzie grzmiało. Pod koniec tygodnia w całym kraju temperatury będą zbliżone do 30 stopni Celsjusza. czytaj dalej

W ciągu dnia na wschodzie i południowym wschodzie kraju oraz na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej zachmurzenie okaże się kłębiaste, umiarkowane i duże. Popada tam przelotny deszcz, może zagrzmieć. Podczas burz spadnie do 10-40 l/mkw., a wiatr powieje do 90 km/h. Lokalnie możliwy grad. Poza tym pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 25 st. C na Suwalszczyźnie, przez 28 st. C w centrum, do 29 st. C miejscami na zachodzie. Wiatr z kierunków północnych będzie słaby i umiarkowany. Na wchodzie okresami może być dość silny, a w burzach silny.

Warunki biometeorologiczne

Najwyższą wilgotność względną powietrza w ciągu dnia odnotujemy na południowym wschodzie Polski - przekroczy tam 80 procent. W całym kraju odczujemy ciepło. Pogoda wpłynie na samopoczucie niekorzystnie na północnym zachodzie oraz w pasie od Podlasia po Śląsk, Małopolskę i Podkarpacie. Na pozostałym obszarze biomet będzie neutralny.

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Zachmurzenie okaże się kłębiaste małe i umiarkowane, po południu przejściowo duże. Temperatura dojdzie do 28 st. C. Na ogół słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr powieje z północy. Ciśnienie waha się, około południa wyniesie 999 hPa.

TRÓJMIASTO

Będzie zachmurzenie kłębiaste, małe i umiarkowane. Termometry pokażą maksymalnie 26 st. C. Słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr powieje z północy. Ciśnienie waha się, około południa odnotujemy 1013 hPa.

POZNAŃ

Zachmurzenie kłębiaste małe i umiarkowane. Temperatura w najcieplejszej porze dnia osiągnie 28 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północy. Ciśnienie waha się, około południa barometry wskażą 1003 hPa.

WROCŁAW

Zachmurzenie kłębiaste małe i umiarkowane. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 28 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północy. Ciśnienie waha się, około południa wyniesie 999 hPa.

KRAKÓW

Będzie zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże. Wystąpią przelotne opady deszczu, może też zagrzmieć. Temperatura wzrośnie do 27 st. C. Na ogół słaby i umiarkowany, północny wiatr w burzy będzie silny. Ciśnienie waha się, około południa wyniesie 985 hPa.