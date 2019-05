Prognoza pogody na dziś: przelotny deszcz i lokalne burze

Na horyzoncie 30 stopni Celsjusza - 30-05-2019 Z każdym dniem będzie coraz cieplej. We wtorek na termometrach lokalnie zobaczymy nawet 30 stopni Celsjusza. czytaj dalej

W piątek pogodnie będzie na wschodzie, Podkarpaciu i w centrum kraju. W pozostałych regionach od Pomorza w głąb kraju przemieszczać się będą przelotne opady deszczu z burzami. Na termometrach zobaczymy od 20 stopni Celsjusza na Kaszubach i Suwalszczyźnie do 24 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Powieje umiarkowany zachodni wiatr, który w porywach burzowych osiągnie prędkość do 80 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeorologiczne

Najmniejszą wilgotność powietrza - poniżej 50 procent - odnotujemy na południowym wschodzie. Będzie zwiększać się w kierunku północno-zachodnim. W całym kraju odczujemy komfort termiczny. W części północno-zachodniej kraju panować będą niekorzystne warunki biometeorologiczne. Na pozostałym obszarze kraju będą neutralne.

Wideo Warunki biometeorologiczne w piątek

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

POZNAŃ

Dużo słońca, na termometrach zobaczymy maksymalnie 23 st. C. Zachodni wiatr będzie umiarkowany. Ciśnienie po południu wyniesie 1009 hPa i spada.

Niewykluczony jest przelotny deszcz lub burza. Termometry wskażą maksymalnie 23 st. C. Zachodni wiatr na ogół okaże się umiarkowany, w porywach burzowych osiągnie do 80 km/h. Ciśnienie spada, po południu sięgnie 1011 hPa.

GDAŃSK

Przelotny deszcz, na termometrach zobaczymy maksymalnie 20 st. C. Zachodni wiatr będzie umiarkowany. Ciśnienie po południu osiągnie 1019 hPa i spada.

WROCŁAW

Przelotnie popada deszcz, niewykluczona jest burza. Termometry wskażą maksymalnie 24 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, w porywach burzowych osiągnie do 80 km/h, powieje z zachodu. Ciśnienie po południu wyniesie 1007 hPa i spada.

KRAKÓW

Pogodnie, termometry pokażą maksymalnie 22 st. C. Z zachodu wiać będzie umiarkowany wiatr. Ciśnienie po południu wyniesie 995 hPa i spada.