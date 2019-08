Prognoza pogody na dziś: przelotny deszcz i lokalne burze, do 25 stopni

Turyści utknęli w rejonie Orlej Perci. Na pomoc ruszyli ratownicy - 02-08-2019 W piątek wieczorem ratownicy TOPR zostali wezwani na pomoc przez czterech turystów, którzy utknęli w eksponowanym terenie w rejonie Orlej Perci. Ratownicy na pokładzie śmigłowca dotarli do potrzebujących pomocy. czytaj dalej

Na sobotę synoptycy zapowiadają zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże. Na krańcach zachodnich i południu kraju może przelotnie popadać do 10-20 litrów wody na metr kwadratowy. Możliwe są również burze. Przelotne opady deszczu mogą też wystąpić na północnym wschodzie kraju. Termometry wskażą maksymalnie od 21 stopni Celsjusza na Wybrzeżu Gdańskim, Suwalszczyźnie i Podlasiu, przez 23 st. C w centrum kraju, do 25 st. C na Ziemi Lubuskiej. Z północy powieje słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr. W burzach silny do 80 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeorologiczne

Na południu i północnym wschodzie kraju wilgotność powietrza wyniesie powyżej 80 procent. W pasie centralnym wartość ta będzie równa 80 procentom. Na Pomorzu Zachodnim będzie najniższa i może wynieść poniżej 70 procent. W prawie całej Polsce odczujemy komfort termiczny, jedynie w okolicach województwa wielkopolskiego zrobi się nam ciepło. W południowo-zachodniej części kraju biomet okaże się niekorzystny, natomiast w północno-wschodniej neutralny.

Wideo Warunki biometeorologiczne w sobotę

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Na niebie zobaczymy kłębiaste umiarkowane i duże zachmurzenie. Maksymalna prognozowana temperatura to 23 st. C. Z północy powieje słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr. Ciśnienie w Warszawie około południa sięgnie 998 hPa, spada.

TRÓJMIASTO

Zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże, termometry wskażą do 21 st. C. Z północy powieje słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr. Ciśnienie około południa dojdzie do 1012 hPa, spada.

POZNAŃ

Zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże, termometry wskażą do 24 st. C. Wiatr północno-wschodni powieje słabo i umiarkowanie, okresami silniej. Ciśnienie około południa dojdzie do 1001 hPa, spada.

WROCŁAW

Zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże, popada przelotny deszcz, możliwa jest również burza. Termometry mogą wskazać do 24 st. C. Z północnego wschodu powieje słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr. Ciśnienie około południa dojdzie do 987 hPa, spada.

KRAKÓW

Zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże, może zagrzmieć i przelotnie popadać deszcz. Termometry wskażą maksymalnie 22 st. C. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie, okresami silniej, z północy. Ciśnienie około południa dojdzie do 982 hPa, spada.