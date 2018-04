Prognoza pogody na dziś: przelotny deszcz. Miejscami zaświeci słońce

Zmienne oblicze wiosny. Najbliższe dni ze słońcem, deszczem, a także burzami - 10-04-2018 W najbliższych dniach miejscami spodziewamy się deszczu i burz. Będzie jednak wiele regionów, w których pogoda dopisze. Termometry pokażą nawet 25 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Środa zapowiada się pogodnie. Wyjątkiem będą północne regiony kraju, gdzie możliwe są przelotne opady deszczu do 5 litrów na metr kwadratowy. Termometry w ciągu dnia pokażą maksymalnie od 14 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 24 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wschodni wiatr. Miejscami może przybierać na sile. W strefie brzegowej prognozujemy porywy do 60 km/h. Ciśnienie będzie rosło, w południe na barometrach zobaczymy 1000 hektopaskali.

Warunki biometeorologiczne

Największą wilgotność odnotujemy na północy kraju, tam wyniesie ona 80 procent. Będzie zmniejszać się w kierunku południowym. Niemal w całym kraju odczujemy ciepło, jedynie mieszkańcy Polski północnej poczują chłodniejsze powietrze. Warunki biometeorologiczne okażą się neutralne, tylko na północy będą negatywne.

Wideo Warunki biometerologiczne w środę

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Błyskawice i burze na Waszych zdjęciach - 11-04-2018 Nad Polską we wtorek przechodził front atmosferyczny. Wyładowania pojawiły się w kilku regionach kraju. Towarzyszyły im opady deszczu i silniejszy wiatr. Na Kontakt 24 otrzymaliśmy zdjęcia pokazujące sytuację pogodową. czytaj dalej

W dzień pogodnie, okresami słonecznie. Na termometrach maksymalnie 20 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, z kierunków wschodnich. Może przybierać na sile. Ciśnienie będzie rosło, a w południe na barometrach zobaczymy 1000 hPa.

TRÓJMIASTO

Spodziewane jest zachmurzenie zmienne oraz możliwy jest przelotny deszcz. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie 20 st. C. Będzie wiał słaby i umiarkowany wiatr z kierunków wschodnich, w porywach może osiągać do 60 km/h. Ciśnienie rośnie, w Gdańsku w południe na barometrach zobaczymy 1016 hPa.

KRAKÓW

Dziesięciometrowy wieloryb na plaży w Argentynie - 10-04-2018 Na argentyńskiej plaży utknął młody humbak. Ratownicy i wolontariusze walczyli o jego życie. czytaj dalej

Czeka nas pogodna aura. Temperatura maksymalna wyniesie 22 st. C. Ze wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 981 hPa.

POZNAŃ

Czeka nas słoneczny dzień. Temperatura maksymalna wyniesie 21 st. C. Wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 998 hPa.

WROCŁAW

Będzie słonecznie. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie 23 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr ze wschodu. W południe ciśnienie wyniesie 994 hPa, będzie się wahać.