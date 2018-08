Prognoza pogody na dziś: przelotny deszcz. Miejscami zaświeci słońce

Co pogoda szykuje na ostatni tydzień wakacji - 27-08-2018 W pogodzie czuć już schyłek lata, jednak w kolejnych dniach możemy liczyć na dużo słońca. Niewykluczone są jednak opady deszczu, ale te pojawią się tylko miejscami. Letnie ciepło nas nie zawiedzie, choć pod koniec tygodnia zrobi się wyraźnie chłodniej. czytaj dalej

Na Ziemi Lubuskiej, w Wielkopolsce i na krańcach południowo-wschodnich we wtorek powinno być pogodnie. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie będzie zmienne, niewykluczone są przelotne opady deszczu do 5 litrów na metr kwadratowy. Termometry pokażą od 20 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 24 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany, zachodni wiatr. Ciśnienie waha się, w południe warszawskie barometry pokażą 1004 hektopaskali.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza okaże się największa na północnym wschodzie, będzie zmniejszać się w kierunku południowo-zachodnim. W całym kraju odczujemy komfort termiczny. Niestety, aura nie zadowoli meteopatów - warunki biometeorologiczne wszędzie będą niekorzystne.

Wideo Warunki biometeorologiczne we wtorek

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

KRAKÓW

Przelotny deszcz, temperatura dojdzie do 21 st. C. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie rośnie, w Gdańsku w południe wyniesie 1013 hPa.

Pochmurno z przejaśnieniami, niewykluczony przelotny deszcz. Temperatura wyniesie 22 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z zachodu. Ciśnienie waha się, w południe dojdzie do 986 hPa.

POZNAŃ

Pogodnie, temperatura dojdzie do 23 st. C. Powieje słaby i umiarkowany zachodni wiatr. Ciśnienie rośnie, w południe barometry wskażą 1008 hPa.

WARSZAWA

Zachmurzenie zmienne i przelotny deszcz do 5 litrów na metr kwadratowy. Temperatura wyniesie 21 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z zachodu. Ciśnienie waha się, w południe wyniesie 1004 hPa.

WROCŁAW

Pogodnie, temperatura osiągnie 24 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z zachodu. Ciśnienie w południe wyniesie 1004 hPa, rośnie.