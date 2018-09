Prognoza pogody na dziś: przelotny deszcz. Na termometrach maksymalnie 27 stopni

Co pokazało nam to lato? "Koniec świata, jaki znamy" - 07-09-2018 "Procesy naturalne na lądzie, w wodzie i w powietrzu decydują o życiu na Ziemi. Wprawdzie w ostatnich dziesięcioleciach ludzie oddalili się od wciąż "nieobliczalnej" Natury, ale nie sposób od niej uciec" - pisze synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek. czytaj dalej

Sobota zapowiada się pogodnie tylko na krańcach wschodnich i zachodnich. W pasie województw centralnych mogą wystąpić przelotne opady deszczu. Na Podkarpaciu synoptycy nie wykluczają także burz, podczas których może spaść do 20 litrów deszczu na metr kwadratowy, a wiatr może rozpędzić się do 80 kilometrów na godzinę. Termometry pokażą od 21 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej do 27 st. C na Podkarpaciu. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, północno-zachodni.

Warunki biometeorologiczne

Największą wilgotność powietrza, osiągającą powyżej 90 procent, odnotujemy w pasie od Warmii i Mazur, przez Mazowsze, Ziemię Świętokrzyską, po Podkarpacie i Małopolskę. W całym kraju odczujemy komfort termiczny, a warunki biometeorologiczne będą korzystne.

Wideo Warunki biometeorologiczne w sobotę

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

KRAKÓW

Zachmurzenie zmienne i przelotny deszcz, termometry wskażą 22 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z północnego zachodu. Ciśnienie rośnie, w Gdańsku w południe wyniesie 1019 hPa.

Zachmurzenie zmienne i przelotny deszcz, temperatura dojdzie do 25 st. C. Z północnego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 988 hPa.

POZNAŃ

Pogodnie, temperatura wyniesie 22 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z północnego zachodu. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 1010 hPa.

WARSZAWA

Zachmurzenie zmienne i przelotny deszcz, temperatura wzrośnie do 24 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z północnego zachodu. Ciśnienie rośnie, w południe dojdzie do 1004 hPa.

WROCŁAW

Pogodnie, temperatura dojdzie do 23 st. C. Z północnego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie rośnie, w południe barometry pokażą 1006 hPa.