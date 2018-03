W całym kraju zachmurzenie będzie zmienne. W Małopolsce, na Podkarpaciu, Górnym Śląsku, Ziemi Świętokrzyskiej i Lubelskiej spadnie śnieg do 2 cm. Przelotne jego opady prognozowane są również na Pomorzu, Kujawach, Ziemi Lubuskiej i w Wielkopolsce. Termometry wskażą maksymalnie od -3 st. C na Podkarpaciu do 5 st. C na Dolnym Śląsku oraz na Pomorzu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z północy. Ciśnienie spada.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność względna wysoka, miejscami - w strefie opadów śniegu - przekroczy 80 procent. Na południu Polski subiektywnie odczuwalne będzie zimno, natomiast na północy - chłód. Wahania ciśnienia, zachmurzenie i opady sprawią, że aura będzie miała niekorzystny wpływ na samopoczucie.

TRÓJMIASTO

Prognozowane są przelotne opady śniegu. Termometry wskażą maksymalnie 3 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z kierunku północnego. Na barometrach w Gdańsku pojawi się w południe 1013 hPa.

Przeważnie pochmurno, możliwy śnieg. Temperatura maksymalna -2°C. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje z północy. Ciśnienie z tendencją wzrostową, w południe wyniesie 980 hPa.



POZNAŃ

Pojawią się przelotne opady śniegu. Temperatura maksymalna w ciągu dnia wyniesie 4 st. C. Wiatr, słaby i umiarkowany, powieje z kierunku północnego. Ciśnienie będzie rosło, w południe osiągnie 1004 hPa.

Zapowiada się na ogół pogodnie. Maksymalnie na termometrach pojawi się 4 st. C. Z północy napłynie wiatr słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie spadało, w południe do 998 hPa.



WROCŁAW

Zmienne zachmurzenie. Słupki termometrów sięgną maksymalnie do 5 st. C. Z północy powieje wiatr słaby i umiarkowany. Barometry wskażą w południe 998 hPa, ciśnienie będzie rosło.