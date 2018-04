Prognoza pogody na dziś: przerwa w dostawie wiosennego ciepła. Na szczęście krótka

W weekend ciepło i słonecznie. Na termometrach nawet 23 stopnie - 05-04-2018 Po rześkim piątku, czeka nas ciepły i słoneczny weekend. Temperatury na początku kolejnego tygodnia nadal będą wysokie, ale we wtorek trzeba się liczyć z deszczem. czytaj dalej

Rześki piątek

Za odsuwającymi się znad naszego kraju frontami przemieści się wyż, którego centrum znajdzie się po południu nad zachodnią Polską.

Na południowym wschodzie kraju będzie pochmurno z rozpogodzeniami. W godzinach przedpołudniowych może tam spaść deszcz do 3 litrów na metr kwadratowy. W pozostałej części Polski prognozuje się pogodną aurę. Temperatura maksymalna wyniesie od 9 st. C na północnym wschodzie, przez 12 st. C w centrum kraju do 13 st. C na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Wiatr będzie północno-zachodni, słaby i umiarkowany, na północnym wschodzie okresami dość silny, w porywach do 50 km/h.

Warunki biometeorologiczne

Największą wilgotność względną powietrza - powyżej 80 procent - prognozuje się na północnym zachodzie i południowym wschodzie. W centrum kraju wilgotność wyniesie 60 proc. W całej Polsce odczujemy komfort termiczny. Warunki biometeorologiczne na wschodzie i w centrum będą korzystne, w pasie od Warmii i Mazur po Małopolskę - neutralne, a na wschodzie i południowym wschodzie - niekorzystne.

Wideo Warunki biometeorologiczne w piątek

Prognoza pogody dla poszczególnych miast

TRÓJMIASTO

Będzie pogodnie. Temperatura wzrośnie do 9 st. C. Wystąpi wiatr północno-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie będzie rosło, około południa osiągnie wartość 1021 hPa.

KRAKÓW

Będzie pogodnie. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 12 st. C. Nadciągnie wiatr północno-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie z tendencją wzrostową, około południa osiągnie wartość 996 hPa.

POZNAŃ

Będzie pogodnie. Temperatura wzrośnie do 11 st. C. Powieje z północnego-zachodu, słabo i umiarkowanie, okresami dość silnie. Ciśnienie będzie rosło, około południa barometry wskażą 1014 hPa.

WARSZAWA

Będzie pogodnie. Termometry wskażą maksymalnie 12 st. C. Pojawi się wiatr północno-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie będzie rosło, około południa wyniesie 1010 hPa.

WROCŁAW

Będzie pogodnie. Termometry wskażą maksymalnie 13 st. C. Wystąpi wiatr północno-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie z tendencją wzrostową, spodziewana jego wartość około południa to 1011 hPa.