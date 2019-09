Prognoza pogody na dziś: przeważnie pochmurno, z przelotnym deszczem

Pożar na greckiej wyspie. Ewakuacja mieszkańców i turystów - 15-09-2019 W niedzielę na greckiej wyspie Zakintos wybuchł pożar lasów. Z ogniem walczą też strażacy w paśmie górskim Geraneia, otaczającym kurort Lutraki, położony 80 kilometrów na zachód od Aten. czytaj dalej

Pochmurny poniedziałek

Polska znajduje się pod wpływem niżu znad Finlandii, którego centrum przemieszcza się w stronę Rosji. Nad kraj wkroczył od północy chłodny front atmosferyczny, który będzie przemieszczał się na południe Polski. Za frontem popłynie chłodne powietrze polarne morskie.

W poniedziałek zachmurzenie będzie na ogół umiarkowane i duże. Na zachodzie i południu kraju chwilami może popadać, maksymalnie do 5-10 litrów deszczu na metr kwadratowy, na pozostałym obszarze kraju do 5 l/mkw. Temperatura wyniesie od 14 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 17 st. C w centrum kraju, po 20 st. C w Małopolsce i na Podkarpaciu. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany, a okresami dość silny wiatr. Na Wybrzeżu osiągnie w porywach do 60 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeorologiczne

Na przeważającym obszarze wilgotność będzie się utrzymywać na poziomie 70 procent. Powyżej tej wartości wzrośnie wzrośnie na południowym zachodzie. W południowej części kraju odczujemy komfort termiczny, a w północnej - chłód. Biomet niemalże wszędzie będzie niekorzystny.

Wideo Warunki biometeo w poniedziałek

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Zgubne torfniaki. Klępa wpadła do jednego dołu, potem do drugiego - 14-09-2019 Aż dwukrotnie w ciągu jednego dnia leśnicy z Nadleśnictwa Gołdap ratowali tego samego łosia. Zwierzę wpadło do dołu wypełnionego torfem. czytaj dalej

TRÓJMIASTO

Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, wzrastające do dużego, możliwe są też przelotne opady deszczu. Temperatura wyniesie maksymalnie 17 st. C. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany, a okresami dość silny wiatr. Ciśnienie w Warszawie około południa wyniesie 1000 hPa, będzie się wahać.

Zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, możliwe są przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy 16 st. C. Wiatr będzie zachodni, słaby i umiarkowany, a okresami dość silny. Ciśnienie około południa dojdzie do 1011 hPa, będzie się wahać.

POZNAŃ

Zachmurzenie będzie umiarkowane, wzrastające do dużego, a okresami może popadać deszcz. Temperatura osiągnie maksymalnie 17 st. C. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany, a okresami dość silny wiatr. Ciśnienie około południa osiągnie 1005 hPa, będzie się wahać.

WROCŁAW

Prognozowane jest duże zachmurzenie, a okresami opady deszczu. Temperatura wyniesie 17 st. C. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany, a okresami dość silny wiatr. Ciśnienie około południa wyniesie 1002 hPa, będzie się wahać.

KRAKÓW

Prognozowane jest zachmurzenie umiarkowane wzrastające do dużego, a okresami opady deszczu. Temperatura wzrośnie do 20 st. C. Zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, a okresami dość silny. Ciśnienie około południa wyniesie 990 hPa, będzie się wahać.