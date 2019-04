Prognoza pogody na dziś: przeważnie pogodnie, do 18 stopni

Kilkaset błyskawic rozświetliło niebo nad Atenami - 16-04-2019 Przez stolicę Grecji - Ateny - przetoczyła się gwałtowna burza. Towarzyszyły jej ulewne opady i porywisty wiatr. Niebo rozświetliły błyskawice. czytaj dalej

Zapowiada się pogodna środa. Tylko na południu i południowym wschodzie kraju będzie pochmurno z niewielkimi opadami deszczu do trzech litrów wody na metr kwadratowy. Termometry pokażą od 12 stopni Celsjusza na Podkarpaciu, przez 17 st. C w centrum kraju, do 18 st. C na Ziemi Lubuskiej. Wiatr, wschodni i północno-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami powieje dość silnie.

Warunki biometeorologiczne

Najwyższą wilgotność odnotujemy na południowych krańcach Polski - wyniesie ona około 80 procent. Na południu Polski odczujemy chłód i wilgoć, na zachodzie i częściowo w centrum - ciepło, a w pozostałej części kraju - komfort termiczny. Warunki biometeorologiczne będą zróżnicowane.

Wideo Warunki biometeo w środę

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Temperatura spadała "na łeb na szyję". Przy gruncie było nawet -9 stopni - 16-04-2019 "Zimna Kaśka", czyli potężny wyż Katharina, we wtorkowy poranek dała się we znaki wielu regionom kraju. Temperatura przy gruncie spadła do nawet -9 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Pogodnie. Termometry pokażą 17 st. C. Wiatr północno-wschodni powieje słabo i umiarkowanie, okresami dość silnie Ciśnienie rośnie, około południa wyniesie 1015 hektopaskali.

TRÓJMIASTO

Pogodnie. Temperatura wzrośnie do 13 st. C. Powieje północno-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr. Ciśnienie rośnie, około południa na barometrach zobaczymy 1032 hPa.

POZNAŃ

Pogodnie. Na termometrach zobaczymy 17 st. C. Wiatr północno-wschodni, powieje słabo i umiarkowanie, okresami dość silnie. Ciśnienie rośnie, około południa odnotujemy 1017 hPa.

WROCŁAW

Pogodnie. Temperatura wzrośnie do 17 st. C. Powieje północno-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr. Ciśnienie rośnie, około południa odnotujemy 1013 hPa.

KRAKÓW

Pochmurno, okresami popada słaby deszcz. Termometry pokażą 13 st. C. Powieje północno-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr. Ciśnienie rośnie, około południa na barometrach zobaczymy 998 hPa.