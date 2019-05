Prognoza pogody na dziś: przeważnie pogodnie, do 23 stopni

Suche drogi w niemal całym kraju - 24-05-2019 Dobre wiadomości dla kierowców. W większości kraju pogoda nie będzie utrudniała podróżowania. czytaj dalej

W ciągu dnia w województwach południowo-wschodnich na niebie pojawią się liczne chmury, ale opady deszczu będą stopniowo zanikać. Średnio wyniosą od 1 do 10 litrów na metr kwadratowy, lokalnie mogą jednak osiągnąć natężenie do 20 l/mkw. Poza tym zapanuje pogodna aura. Termometry pokażą maksymalnie od 16 stopni Celsjusza na Podkarpaciu do 23 st. C na Dolnym Śląsku. Z północnego zachodu powieje słabo i umiarkowanie.

Warunki biometeorologiczne

Największą wilgotność - przekraczającą 90 procent - odnotujemy na południowym wschodzie. Będzie zmniejszać się w kierunku północno-zachodnim. W regionach południowo-wschodnich odczujemy chłód, a w pozostałych - komfort termiczny. Niekorzystne warunki biometeo spodziewane są tylko na Podkarpaciu. W innych miejscach kraju pogoda nie będzie wpływać na nasze samopoczucie.

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

KRAKÓW

Pogodnie. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą 19 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie spada, w południe jego wartość osiągnie 1013 hPa.

Wystąpią zanikające opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 18 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego zachodu. Ciśnienie spada, w południe osiągnie 983 hPa.

POZNAŃ

Pogodnie. Temperatura wzrośnie do 21 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie spada, w południe osiągnie 1004 hPa.

WARSZAWA

Zapowiada się na ogół pogodny dzień, ale niewykluczony jest też krótkotrwały słaby deszcz. Temperatura wyniesie maksymalnie 20 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie spada, w południe osiągnie 1000 hPa.

WROCŁAW

Pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 23 st. C. Północno-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie w południe osiągnie 1000 hPa, spada.