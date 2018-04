Prognoza pogody na dziś: przyjemne ciepło, na termometrach 21 stopni

Eksplozja ciepła w weekend. Bezchmurne niebo i nawet 22 stopnie - 03-04-2018 W najbliższych dniach będziemy mogli wreszcie odczuć, że nastała wiosna. Już w środę temperatura dojdzie miejscami do 20 stopni Celsjusza, a w niedzielę będzie jeszcze cieplej. O optymistycznych prognozach opowiadał we "Wstajesz i wiesz" w TVN24 synoptyk TVN Meteo Wojciech Raczyński. czytaj dalej

Środa w większości kraju zapowiada się pogodnie. Parasole przydadzą się jedynie mieszkańcom Pomorza i zachodnich regionów Polski. Tam prognozowane są słabe opady deszczu. Termometry także nas nie zawiodą i pokażą maksymalnie od 16 st. C na Suwalszczyźnie do 21 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowy.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza będzie największa na północnym zachodzie i wyniesie ponad 70 procent. Natomiast najbardziej suche powietrze będzie w południowo-wschodniej części kraju. Synoptycy przewidują, że w całym kraju odczujemy ciepło. Warunki biometeo będą neutralne na północnym zachodzie, a poza tym - korzystne.

Wideo Warunki biometeo w środę

Prognoza pogody dla Warszawy

Krajobraz z białego robi się fioletowy. Patrole krokusowe obroną przed turystami - 04-04-2018 W kwietniu na tatrzańskich polanach kwitną krokusy. Niestety, czyha na nie wiele niebezpieczeństw. Głównym są turyści spragnieni pięknych zdjęć, którymi będą mogli pochwalić się na portalach społecznościowych. Z odsieczą ruszą patrole krokusowe. Władze Tatrzańskiego Parku Narodowego szukają wolontariuszy, którzy zasilą ich szeregi. czytaj dalej

Pogodnie. Termometry pokażą w dzień 18 st. C. Powieje wiatr słaby i umiarkowany, południowy. Ciśnienie w południe 996 hPa i spada.

Prognoza pogody dla Poznania

Pogodnie. Temperatura maksymalna to 19 st. C. powieje wiatr słaby i umiarkowany, południowy. Ciśnienie w południe wyniesie 993 hPa i spada.

Prognoza pogody dla Gdańska

Słabe opady deszczu. W ciągu dnia termometry pokażą maksymalnie 17 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy. Ciśnienie w południe 1008 hPa i spada.

Prognoza pogody dla Wrocławia

Pogodnie. Termometry pokażą maksymalnie 21 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy. Ciśnienie w południe 992 hPa i spada.

Prognoza pogody dla Krakowa

Pogodnie. W dzień termometry pokażą 20 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy. Ciśnienie w południe 983 hPa i spada.