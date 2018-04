Prognoza pogody na dziś: rześko i pogodnie, choć miejscami będzie się chmurzyć

Nadchodzą chłodniejsze, często deszczowe dni - 23-04-2018 Wiosenne "lato", które w ubiegłym tygodniu rozpieszczało nas piękną, stabilną pogodą, jest w odwrocie. Choć w najbliższych dniach możemy spodziewać się nadal wielu słonecznych chwil, to popada także deszcz, a miejscami będzie naprawdę chłodno. czytaj dalej

Przez większość dnia niebo pozostanie pogodne. Po południu od zachodu zachmurzenie będzie wzrastać do dużego. Na Pomorzu i Warmii popada przelotny deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 13 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 18-19 stopni Celsjusza w centrum, do 21 st. C na Dolnym Śląsku. Słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr powieje z zachodu.

Warunki biometeorologiczne

Najwyższą wilgotność względną powietrza w ciągu dnia odnotujemy na północy kraju - przekroczy tam 80 procent. Odczujemy przeważnie komfort termiczny. Jedynie w pasie od Podlasia przez Warmię i Mazury po Pomorze będzie nam chłodno. Pogoda nie wpłynie na samopoczucie - biomet okaże się neutralny w całej Polsce.

Wideo Warunki biometeorologiczne we wtorek

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

Początkowo będzie pogodnie, potem wystąpią przelotne opady deszczu. Temperatura wzrośnie do 15 st C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, zachodni. Ciśnienie bez zmian, w Gdańsku w południe wyniesie 1011 hPa.

KRAKÓW

Będzie pogodnie. Temperatura wzrośnie do 20 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, zachodni. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 989 hPa.

POZNAŃ

Wciąż pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 18 st. C. Zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami silniejszy. Ciśnienie waha się, w południe wyniesie 1004 hPa.

WARSZAWA

Na ogół będzie pogodnie. Temperatura wzrośnie do 18 st. C. Wiatr okaże się przeważnie słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, zachodni. Ciśnienie rośnie, w południe na barometrach zobaczymy 1001 hPa.

WROCŁAW

Niebo pozostanie pogodne. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 21 st. C. Zachodni wiatr okaże się przeważnie słaby i umiarkowany, a okresami silniejszy. Ciśnienie waha się, w południe wyniesie 1000 hPa.