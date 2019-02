Prognoza pogody na dziś: silniejszy wiatr, lokalne opady i do 10 stopni

Podróżowanie utrudnią opady deszczu - 02-02-2019 W sobotę niektóre trasy mogą być śliskie od deszczu. czytaj dalej

W sobotę będzie pochmurno, ale z przejaśnieniami. Mieszkańcy północnej i zachodniej części kraju mogą spodziewać się opadów deszczu do pięciu litrów na metr kwadratowy. Termometry pokażą maksymalnie od 2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 10 st. C na Śląsku. Wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, z południowego wschodu. Okresami powieje w porywach do 70 km/h. W Tatrach spodziewany jest halny. Ciśnienie spadnie, w południe barometry wskażą 986 hPa.

Warunki biometeorologiczne

W całym kraju synoptycy prognozują wysoką wilgotność powietrza, która oscylować będzie wokół 90 procent. W przeważającej części kraju odczujemy chłód, a na południu Polski - komfort termiczny. Warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Wideo Warunki biometeorologiczne w sobotę

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

Było -48 stopni Celsjusza. Wielu ludziom trzeba było amputować odmrożone palce - 01-02-2019 W wyniku ekstremalnych mrozów, jakie nawiedziły USA, zginęło co najmniej 21 osób. Amerykańscy synoptycy prognozują, że w weekend nastąpi ocieplenie. Miejscami temperatura może wzrosnąć do 15 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Pochmurno. Synoptycy prognozują opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 2 st. C. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, powieje z południowego wschodu. Wiatr rozpędzi się okresami w porywach do 60 km/h. Ciśnienie spadnie, w Gdańsku, w południe barometry wskażą 997 hPa.

KRAKÓW

Pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura nie przekroczy 9 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany i dość silny. Powieje okresami w porywach do 60 km/h z południowego wschodu. Ciśnienie będzie się wahać, w południe barometry pokażą 971 hPa.

POZNAŃ

Niedziela miejscami "gorąca". Prognoza pogody na pięć dni - 01-02-2019 Zapowiada się ciepły weekend. W niektórych regionach temperatura przekroczy 10 stopni Celsjusza. Od poniedziałku z każdym dniem będzie jednak coraz chłodniej. czytaj dalej

Pochmurno z przejaśnieniami. Termometry wskażą maksymalnie 7 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, powieje z południowego wschodu. Wiatr rozpędzi się w porywach do 60 km/h. Ciśnienie spadnie, w południe barometry pokażą 982 hPa.

WARSZAWA

Pochmurno z niewielkimi przejaśnieniami. Temperatura maksymalnie wyniesie 7 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, powieje z południowego wschodu. Wiatr rozpędzi się okresami w porywach do 60 km/h. Ciśnienie spadnie, w południe na barometrach zobaczymy 986 hPa.

WROCŁAW

Pochmurno z przejaśnieniami. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 10 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany i dość silny. Powieje okresami w porywach do 60 km/h z południowego wschodu. Ciśnienie spadnie, w południe na barometrach zobaczymy 979 hPa.