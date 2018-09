Gwałtowny początek jesieni. Ostrzeżenia w wielu regionach - 24-09-2018 Według Rządowego Centrum Bezpieczeństwa z powodu silnego wiatru niemal 160 tysięcy odbiorców nie ma prądu, a straż interweniowała setki razy. Poniedziałek zapowiada się równie wietrznie i deszczowo. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega dziewięć województw. Miejscami prędkość porywów może dochodzić do 90, a nawet 100 kilometrów na godzinę. czytaj dalej

Warunki biometeorologiczne

Początek tygodnia przyniesie opady deszczu, a na północy może zagrzmieć. W wyższych partiach gór może spaść śnieg. Termometry pokażą od 12 st. C na Mazurach i Suwalszczyźnie do 15 st. C na Podkarpaciu. Wiatr z północnego zachodu okaże się dość silny i silny, w porywach może osiągać prędkość od 60 do 80 kilometrów na godzinę. Silniej, bo do 90 km/h, powieje na Przedgórzu Sudeckim. Na Bałtyku możliwy jest sztorm, prędkość wiatru będzie sięgać 8 stopni w skali Beauforta.

Największą wilgotność odnotujemy na wschodzie, przekroczy 80 procent. Będzie zmniejszać się ku zachodowi. W całym kraju odczujemy wiatr, chłód i wilgoć, a warunki biometeorologiczne będą niekorzystne.

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

POZNAŃ

Przelotne opady deszczu. Termometry pokażą do 14 st. C. Z północnego zachodu powieje dość silny i silny wiatr, w porywach prędkość wyniesie 60-80 km/h. Ciśnienie rośnie, po południu wyniesie 1002 hPa.

Przelotne opady deszczu. Temperatura wzrośnie do 14 st. C. Powieje dość silny i silny wiatr z północnego zachodu, w porywach osiągnie do 60-80 km/h. Ciśnienie rośnie, po południu wyniesie 1009 hPa.

GDAŃSK

Przelotne opady deszczu, może przejść burza. Temperatura wyniesie 13 st. C. Powieje dość silny i silny wiatr, w porywach wyniesie 60-80 km/h, ma wiać z północnego zachodu. Ciśnienie rośnie, po południu wyniesie 1013 hPa.

WROCŁAW

Przelotne opady deszczu. Temperatura wyniesie 13 st. C. Powieje dość silny i silny wiatr, który w porywach wyniesie do 60-80 km/h, okaże się północno-zachodni. Ciśnienie rośnie, po południu barometry pokażą 1007 hPa.

KRAKÓW

Przelotne opady deszczu. Termometry wskażą 15 st. C. Powieje dość silny i silny północno-zachodni wiatr, w porywach może rozpędzić się do 60-80 km/h. Ciśnienie rośnie, po południu wyniesie 994 hPa.