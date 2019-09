Prognoza pogody na dziś: skwar i gwałtowne burze

Ostatnie chwile żaru i gwałtownych burz. Potem chłód i deszcz - 31-08-2019 Niedziela i poniedziałek przyniosą wysokie temperatury i lokalne burze, a już od wtorku zapomnimy o upale na dobre. W wielu rejonach możemy spodziewać się przelotnego deszczu. czytaj dalej

W niedzielę na Pomorzu, Ziemi Lubuskiej i w Wielkopolsce synoptycy prognozują przelotny deszcz, ale też miejscami dość intensywne burze. Spadnie w nich do 10-30 litrów na metr kwadratowy deszczu, a porywy wiatru osiągną 70-90 kilometrów na godzinę. Lokalnie sypnie gradem. Poza tym zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Na termometrach zobaczymy od 27 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 34 st. C w Małopolsce. Powieje słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy, południowo-wschodni wiatr.

Warunki biometeorologiczne

Najwyższa wilgotność powietrza utrzyma się na zachodzie kraju i przekroczy 80 procent. W całym kraju odczujemy upał, a biomet będzie niekorzystny.

Wideo Warunki biometeo w niedzielę

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

KRAKÓW

Przelotny deszcz i burze z opadami deszczu rzędu 10-30 litrów na metr kwadratowy oraz porywami wiatru do 70-90 km/h i gradem. Temperatura maksymalna osiągnie 31 st. C. Z południowego wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie spada, w Gdańsku w południe wyniesie 1011 hPa.

Niedziela na ogół będzie słoneczna. Temperatura maksymalna wyniesie 34 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie spada, w południe osiągnie 983 hPa.

POZNAŃ

Zachmurzenie będzie zmienne. Spadnie przelotny deszcz, możliwe są też burze z gradem. Towarzyszyć im będą opady rzędu 10-30 l/mkw. deszczu oraz porywy wiatru do 70-90 km/h. Może sypnąć gradem. Temperatura maksymalna wyniesie 31 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południowego wschodu. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 998 hPa.

WARSZAWA

WROCŁAW

Na ogół słonecznie. Temperatura maksymalna wyniesie 32 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie spada, w południe osiągnie 999 hPa.

Utrzyma się małe i umiarkowane zachmurzenie. Temperatura maksymalna wyniesie 31 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. Ciśnienie w południe wyniesie 994 hPa, spada.