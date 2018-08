Temperatura rośnie. Nawet 37 stopni i gwałtowne burze z gradem - 07-08-2018 W najbliższych dniach aura będzie gwałtowna. Czekają nas upały, temperatura miejscami może osiągać wartość nawet 37 stopni Celsjusza. Prognozowane są również burze z gradem. Pogoda uspokoi się dopiero w weekend. czytaj dalej

Środa w całym kraju zapowiada się pogodnie.Temperatura wzrośnie, od 29 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 36 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południowego wschodu.

Warunki biometeorologiczne

Najwyższą wilgotność powietrza odnotujemy na południowym wschodzie - poniżej 40 procent. Będzie się zwiększać w kierunku północno-zachodnim. W całym kraju odczujemy upał, a warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Wideo Warunki biometeorologiczne w środę

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

POZNAŃ

Słonecznie. Termometry wskażą 31 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie waha się, po południu wyniesie 1004 hPa.

Słonecznie. Temperatura dojdzie do 34 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. Ciśnienie waha się, po południu wyniesie 1003 hPa.

GDAŃSK

Słonecznie. Temperatura wzrośnie do 31 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. Ciśnienie waha się, po południu dojdzie do 1016 hPa.

WROCŁAW

Pogodnie. Termometry wskażą nawet 36 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. Ciśnienie waha się, po południu wyniesie 1000 hPa.

KRAKÓW

Słonecznie. Na termometrach mieszkańcy zobaczą 32 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południowego wschodu. Ciśnienie waha się, po południu wyniesie 990 hPa.