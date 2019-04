Prognoza pogody na dziś: słońce, ciepło, uciążliwy wiatr

Przed nami słoneczny czwartek. W wielu regionach powieje silniejszy wiatr. Temperatura wzrośnie do 21 stopni Celsjusza.

Czwartek przyniesie słoneczną aurę w całym kraju. Na termometrach zobaczymy od 13 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 21 stopni na Dolnym Śląsku. Powieje umiarkowany i dość silny południowo-wschodni wiatr, w porywach jego prędkość wzrośnie do 60 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeorologiczne

Najmniejsza wilgotność powietrza, w granicach 40 procent, spodziewana jest na wschodzie. Będzie zwiększać się ku zachodowi. Na przeważającym obszarze kraju odczujemy ciepło, jedynie na północnym wschodzie - komfort termiczny. Pogoda w całej Polsce wpłynie na nasze samopoczucie korzystnie.

Wideo Warunki biometeorologiczne w czwartek

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

POZNAŃ

Słonecznie, temperatura wzrośnie do 16 st. C. Południowo-wschodni wiatr powieje umiarkowanie i dość silnie, a w porywach rozpędzi się do 60 km/h. Ciśnienie spada, po południu barometry pokażą 996 hPa.

Dużo słońca, temperatura wyniesie 18 st. C. Umiarkowany i dość silny wiatr powieje z południowego wschodu, w porywach z prędkością do 60 km/h. Ciśnienie spada, po południu dojdzie do 991 hPa.

GDAŃSK

Pogodnie, na termometrach zobaczymy maksymalnie 15 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach rozpędzając się do 60 km/h, z południowego wschodu. Ciśnienie spada, po południu osiągnie 1008 hPa.

WROCŁAW

Słonecznie, na termometrach możemy spodziewać się 21 st. C. Prognozowany jest umiarkowany i dość silny wiatr z południowego wschodu, w porywach osiągający do 60 km/h. Ciśnienie spada, po południu osiągnie 986 hPa.

KRAKÓW

Sporo słońca, wartość na termometrach dojdzie do 19 st. C. Umiarkowany i dość silny wiatr z południowego wschodu osiągnie w porywach do 60 km/h. Ciśnienie spada, po południu możemy spodziewać się 980 hPa.