Sobota okaże się słoneczna i dość ciepła. Miejscami termometry wskażą do 25 stopni Celsjusza.

W ciągu dnia słońce zagości na niebie nad całą Polską. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 18 stopni Celsjusza na Pomorzu, przez 22 st. C na Śląsku, Ziemi Łódzkiej i Mazowszu, do 25 st. C na Rzeszowszczyźnie. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północy.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza w ciągu dnia będzie najwyższa na północy kraju, gdzie przekroczy 60 procent. Najniższą zaś odnotujemy na południu - spadnie poniżej 40 proc. Mieszkańcy pasa od Ziemi Lubuskiej po Podlasie odczują komfort termiczny, a pozostałych regionów - ciepło. W całej Polski warunki biometeorologiczne okażą się korzystne.

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Wciąż bezchmurnie lub z małym zachmurzeniem. Temperatura wzrośnie do 22 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północy. Ciśnienie rośnie, w południe odnotujemy 1010 hPa.

POZNAŃ

Wciąż bezchmurnie lub z małym zachmurzeniem. Temperatura maksymalna wyniesie 20 st. C. Północny wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, w południe odnotujemy 1016 hPa.

GDAŃSK

Bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Termometry wskażą maksymalnie 18 st. C. Północny wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, w południe odnotujemy 1027 hPa.

WROCŁAW

Wciąż bezchmurnie lub z małym zachmurzeniem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 22 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, północny. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 1010 hPa.

KRAKÓW

Niebo okaże się bezchmurne lub pojawi się na nim małe zachmurzenie. Termometry wskażą maksymalnie 24 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północny. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 993 hPa