Prognoza pogody na dziś: słoneczna aura sprzyja spacerom

Po słonecznym weekendzie pogodowy zwrot akcji. Deszcz i burze w całym kraju - 20-04-2018 W weekend będziemy jeszcze cieszyć się słońcem i przeważnie letnią wręcz temperaturą. Na początku tygodnia szykuje się jednak zwrot w pogodzie - wystąpią opady deszczu, nie wyklucza się również burz.

W ciągu dnia będzie słonecznie. W centralnej i południowej części Polski przejściowo może się chmurzyć, niewykluczone są słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 17 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 27 st. C w Małopolsce. Pojawi się wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni. We wschodniej części kraju okresami wystąpią porywy do 60 kilometrów na godzinę. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 1003 hektopaskali.

Warunki biometeorologiczne

W sobotę względna wilgotność powietrza okaże się niska. Na południu przekroczy 60 procent i będzie spadać w kierunku północnym, gdzie wyniesie poniżej 50 procent.

W północnej części Polski prognozuje się niższą temperaturę, niż w południowej, zatem subiektywne odczucie temperatury będzie zróżnicowane - od komfortu termicznego, po odczucie ciepła. W całym kraju warunki biometeorologiczne pozostaną korzystne.

Prognoza pogody dla poszczególnych miast

TRÓJMIASTO

Centrum wyżu, który przyniósł do Londynu żar, nad Polską. Od poniedziałku pogorszenie pogody - 20-04-2018 W czwartek najcieplejszymi stolicami Europy były Londyn, Bruksela, Amsterdam i Paryż. To zasługa wyżu, który dziś ma swoje centrum nad Polską. W poniedziałku pogoda się pogorszy.

Na ogół będzie słonecznie. Temperatura wzrośnie do 17 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie rośnie, w południe osiągnie wartość 1017 hPa.

KRAKÓW

Będzie początkowo słonecznie, po południu zachmurzy się. Temperatura wzrośnie do 20 st. C. Pojawi się wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie spada, w południe osiągnie 989 hPa.

POZNAŃ

Będzie słonecznie, około południa przejściowy wzrost zachmurzenia. Temperatura maksymalnie wyniesie 22 st. C. Wystąpi wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie spada, w południe osiągnie wartość 1007 hPa.

WARSZAWA

Na ogół słonecznie. Koło południa wystąpi przejściowy wzrost zachmurzenia i możliwy słaby przelotny deszcz. Temperatura maksymalna 23 st. C. Powieje wiatr słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, północno-zachodni. Ciśnienie spada, w południe osiągnie wartość 1003 hPa.

WROCŁAW

Będzie słonecznie. Po południu możliwy wzrost zachmurzenia. Temperatura wzrośnie do 26 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie spada, w południe osiągnie wartość 1003 hPa.