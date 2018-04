Prognoza pogody na dziś: słoneczna aura w całym kraju. Do 26 stopni

W ciągu dnia prognozuje się, że będzie bezchmurnie lub wystąpi małe zachmurzenie. Temperatura maksymalna wyniesie od 19 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 26 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Powieje wiatr słaby, zmienny.

Warunki biometeorologiczne

W piątek wilgotność względna powietrza będzie niska. Wyniesie poniżej 40 procent na południu kraju i będzie wzrastała w kierunku północnych regionów, gdzie przekroczy 60 proc. Wszędzie odczujemy ciepło, a warunki biometeorologiczne okażą się korzystne.

Prognoza pogody dla poszczególnych miast

WARSZAWA

Prognozuje się słoneczną aurę. Termometry wskażą maksymalnie 21 st. C. Wiatr okaże się słaby, zmienny. Ciśnienie spada, w południe osiągnie wartość 1014 hPa.

POZNAŃ

Będzie słonecznie. Temperatura wzrośnie do 23 st. C. Pojawi się słaby, zmienny wiatr. Ciśnienie spada, w południe osiągnie 1016 hPa.

GDAŃSK

Będzie pogodnie. Termometry wskażą do 20 st. C. Wiatr okaże się słaby, zmienny. Ciśnienie spada, w południe osiągnie wartość 1026 hPa.

WROCŁAW

Prognozuje się słoneczną aurę. Temperatura wzrośnie do 26 st. C. Pojawi się słaby, zmienny wiatr. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 1012 hPa.

KRAKÓW

Będzie słonecznie. Temperatura wzrośnie do 22 st. C. Wystąpi wiatr słaby, zmienny. Ciśnienie spada, w południe będzie to 1000 hPa.