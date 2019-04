Prognoza pogody na dziś: słonecznie, ale odczujemy chłód

Poniedziałek w całym kraju będzie słoneczny. Termometry pokażą od 8 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 12 stopni na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wschodni i północno-wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Warunki biometeorologiczne

Największą wilgotność powietrza, przekraczającą 60 procent, odnotujemy na północnym wschodzie. Będzie zmniejszać się w kierunku południowo-zachodnim. Pomimo odczuwalnego chłodu w całym kraju, biomet zapowiada się korzystnie.

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

POZNAŃ

Pogodnie, termometry pokażą 10 st. Powieje słaby i umiarkowany, północno-wschodni wiatr. Ciśnienie po południu dojdzie do 1017 hPa, rośnie.

Słonecznie, temperatura wzrośnie do 10 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, wschodni wiatr. Ciśnienie rośnie, jego wartość wzrośnie do 1018 hPa.

GDAŃSK

Pogodnie, termometry pokażą 10 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, wschodni wiatr. Ciśnienie osiągnie po południu 1031 hPa, rośnie.

WROCŁAW

Słonecznie, temperatura wzrośnie do 10 st. C. Wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, po południu dojdzie do 1012 hPa.

KRAKÓW

Słonecznie, termometry pokażą 11 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego wschodu. Ciśnienie rośnie, po południu wyniesie 1000 hPa.