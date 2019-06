Prognoza pogody na 16 dni: najpierw żar znad Afryki, a potem chłodno nad morzem - 23-06-2019 W najbliższych dniach afrykański żar uderzy w Europę. czytaj dalej

Warunki biometeorologiczne

Poniedziałek w wielu regionach zapowiada się słonecznie. Tylko na Podkarpaciu niewykluczone są przelotne opady deszczu i burze, spadnie podczas nich od 10 do 30 l/mkw. Poza tym powinno być słonecznie. Na termometrach zobaczymy od 23 stopni Celsjusza na Kaszubach i Suwalszczyźnie do 28 st. C na Podkarpaciu. Północno-wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, ale w porywach burzowych będzie wzmagał się do 80 km/h.

Największą wilgotność (powyżej 60 procent) odnotujemy na południowym wschodzie. Na przeważającym obszarze odczujemy ciepło, a na zachodzie - gorąco. Dodatkowo na południowym wschodzie może być parno. Warunki biometeo będą na ogół korzystne, tylko na Podkarpaciu i w części Małopolski - neutralne.

Wideo Warunki biometeorologiczne na poniedziałek

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

W Bieszczadach zamykają szlaki. Przyczyną "prace leśne oraz warunki atmosferyczne" - 23-06-2019 Nadleśnictwo Lutowiska w Bieszczadach poinformowało w piątek, że niektóre szlaki ulegną zmianie. Kilka ma być zamkniętych do września. Przyczyną są prowadzone prace z zakresu gospodarki leśnej. czytaj dalej

POZNAŃ

Słonecznie. Temperatura wyniesie 26 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z północnego wschodu. Ciśnienie rośnie, po południu barometry wskażą 1013 hPa.

Słonecznie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 26 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północno-wschodni wiatr. Ciśnienie po południu osiągnie 1016 hPa i rośnie.

GDAŃSK

Słonecznie. Termometry wskażą 23 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północno-wschodni wiatr. Ciśnienie po południu dosięgnie 1028 hPa i rośnie.

WROCŁAW

Taki widok to "jak wygrać w totka". Też macie szansę go zobaczyć - 22-06-2019 W całej Polsce od niedawna mamy okazję obserwować efektownie wyglądające obłoki. Zdjęcia otrzymaliśmy na Kontakt 24. czytaj dalej

KRAKÓW

Słonecznie. W najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą 27 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-wschodni. Około południa ciśnienie wyniesie 1010 hPa, rośnie.

Możliwy jest przelotny deszcz lub burza. Temperatura wzrośnie do 28 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, północno-wschodni. Tylko w burzach może powiać silniej, do 80 km/h. Barometry po południu pokażą 996 hPa, ciśnienie rośnie.