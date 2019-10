Gęsta mgła może zasnuć część kraju. Prognoza pogodowych zagrożeń IMGW - 20-10-2019 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed silnymi mgłami. Synoptycy wydali prognozę pogodowych zagrożeń. czytaj dalej

Niedziela na Pomorzu Zachodnim i Wybrzeżu może przynieść słabe opady deszczu. W pozostałych regionach szykuje się słoneczny dzień. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 18 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i Pomorzu do 23 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany, południowy wiatr. W Tatrach możemy spodziewać się halnego, który na Kasprowym Wierchu rozpędzi się do 120 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeorologiczne

W całym kraju wilgotność powietrza będzie oscylować w granicach 50-60 procent. Na przeważającym obszarze Polski odczujemy ciepło, jedynie na krańcach północnych - komfort termiczny. Biomet okaże się niemal wszędzie korzystny, tylko w części Pomorza Zachodniego będzie neutralny.

Wideo Warunki biometeo w niedzielę

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Spokój w pogodzie? Nie wszędzie. W Tatrach możliwy jest halny - 19-10-2019 Najbliższe dni będą słoneczne i pogodne. W niedzielę w Tatrach może jednak wiać halny. Na Kasprowym Wierchu wiatr osiągnie w porywach prędkość nawet 120 kilometrów na godzinę. czytaj dalej

POZNAŃ

Słonecznie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 21 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowy. Ciśnienie będzie się wahać, po południu osiągnie 1001 hPa.

Słonecznie. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą 21 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowy. Ciśnienie waha się, po południu wyniesie 1001 hPa.

GDAŃSK

Pogodnie. Termometry wskażą maksymalnie 18 st. C. Południowy wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie waha się, w południe wyniesie 1013 hPa.

WROCŁAW

Słonecznie. Termometry pokażą maksymalnie 22 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowy. Ciśnienie waha się, po południu osiągnie 997 hPa.

KRAKÓW

Słonecznie. Temperatura wyniesie maksymalnie 23 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowy wiatr. Ciśnienie waha się, po południu osiągnie 988 hPa.