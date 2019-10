Prognoza pogody na dziś: słonecznie w całym kraju

Polscy naukowcy zbadają, jak smog wpływa na dziecięcy mózg - 13-10-2019 Polscy naukowcy z konsorcjum NeuroSmog chcą zbadać, jak smog wpływa na rozwijający się dziecięcy mózg. Przebadanych zostanie kilkaset dzieci z trzech województw. Specjaliści sprawdzą oddziaływanie zanieczyszczonego powietrza na iloraz inteligencji, dysleksję, dyskalkulię i ADHD. czytaj dalej

Warunki biometeorologiczne

Poniedziałek w południowej części kraju zapowiada się na ogół słonecznie. W regionach północnych utrzyma się małe i umiarkowane zachmurzenie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 18 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej do 25 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany południowo-zachodni i zachodni wiatr. W województwach północnych i strefie brzegowej możliwe są porywy do 60 kilometrów na godzinę.

Na przeważającym obszarze kraju wilgotność utrzyma się na poziomie 60 procent. Odczujemy komfort, a biomet okaże się korzystny.

Wideo Warunki biometeo w poniedziałek

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

KRAKÓW

Pogodnie, temperatura wzrośnie maksymalnie do 19 st. C. Powieje umiarkowany wiatr, okresami w porywach osiągnie do 40-60 km/h, południowo-zachodni. Ciśnienie rośnie, w południe osiągnie 1015 hPa.

Słonecznie, temperatura maksymalna osiągnie 23 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. Ciśnienie spada, w południe osiągnie 989 hPa.

POZNAŃ

Przeważnie słonecznie, temperatura maksymalna wyniesie 22 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni. Ciśnienie rośnie, w południe osiągnie 1006 hPa.

WARSZAWA

Będzie na ogół słonecznie, temperatura maksymalna wyniesie 22 st. C. Południowo-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, w południe dojdzie do 1004 hPa.

WROCŁAW

Słonecznie, temperatura maksymalna wyniesie 25 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie spada, w południe osiągnie 1000 hPa.