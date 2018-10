Prognoza pogody na dziś: słonecznie. W najcieplejszym momencie dnia 14-20 stopni

Dla większości z nas to będzie słoneczny dzień. Znajdą się jednak i miejsca, w których po południu przelotnie popada. Czeka nas dzień z temperaturą od 14 do 20 stopni Celsjusza.

Poniedziałek zapowiada się na ogół słonecznie. Po południu na zachodzie zacznie się chmurzyć. Na Nizinie Szczecińskiej i Ziemi Lubuskiej popada przelotny deszcz o sumie do trzech litrów na metr kwadratowy. Termometry pokażą od 14 st. C na Pomorzu do 20 st. C na Podkarpaciu. Południowo-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Warunki biometeorologiczne

Najwyższą wilgotność odnotujemy na zachodzie Polski i wyniesie około 70 procent. Zmniejszać się będzie w kierunku wschodnim. W całym kraju odczujemy komfort termiczny. Warunki biometeorologiczne okażą się korzystne.

Wideo Warunki biometeo w poniedziałek

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

Pogodnie. Termometry pokażą 16 st. C. Północno-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, w Gdańsku, w południe na barometrach zobaczymy 1009 hPa.

KRAKÓW

Na ogół słonecznie. Temperatura wzrośnie do 19 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje z południowego zachodu. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 981 hPa.

POZNAŃ

Na ogół słonecznie, po południu wzrośnie zachmurzenie. Temperatura wzrośnie do 15 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje z północnego zachodu. Ciśnienie spada, w południe na barometrach zobaczymy 1000 hPa.

WARSZAWA

Na ogół słonecznie. Temperatura maksymalna wyniesie 17 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje z południowego zachodu. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 998 hPa.

WROCŁAW

Na ogół słonecznie, po południu wzrośnie zachmurzenie. Temperatura maksymalna wyniesie 17 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, północno-zachodni. Ciśnienie spada, w południe na barometrach zobaczymy 996 hPa.