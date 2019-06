Niemal wszędzie dobre warunki na drogach - 23-06-2019 W niedzielę na ogół pogoda nie powinna komplikować podróżowania. Pojawią się jednak miejsca, w których drogi będą mokre od deszczu. czytaj dalej

Warunki biometeorologiczne

W niedzielę mieszkańcy Małopolski, Podkarpacia i Lubelszczyzny muszą być przygotowani na przelotne opady deszczu rzędu 1-10 litrów na metr kwadratowy oraz burze. Towarzyszyć im będą większe opady - do 20 l/mkw. oraz porywy wiatru osiągające prędkość 60-80 kilometrów na godzinę. Poza tym słonecznie. Termometry pokażą od 21 st. C w rejonie Zatoki Gdańskiej do 28 st. C na Podkarpaciu. Północno-wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Najwyższą wilgotność - przekraczającą 70 procent - odnotujemy na południowym wschodzie. Będzie zwiększać się ona w kierunku północno-zachodnim. W całym kraju odczujemy ciepło, a biomet będzie korzystny.

Wideo Warunki biometeorologiczne w niedzielę

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

KRAKÓW

Dużo słońca. Temperatura maksymalna osiągnie 21 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z północnego zachodu. Ciśnienie rośnie, w południe dojdzie do 1025 hPa.

Utrzyma się zmienne zachmurzenie. Może przelotnie popadać deszcz, niewykluczone są też burze (z opadem do 10-20 l/mkw. i porywami wiatru 60-80 km/h). W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą 27 st. C. Z północnego zachodu wiać będzie słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie rośnie, w południe na barometrach zobaczymy 988 hPa.

POZNAŃ

WARSZAWA

Słonecznie. Termometry wskażą maksymalnie 24 st. C. Z północnego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie waha się, w południe dojdzie do 1008 hPa.

Słonecznie. Temperatura maksymalna wzrośnie do 26 st. C. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie waha się, w południe osiągnie 1009 hPa.

WROCŁAW

Słonecznie. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą 26 st. C. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1006 hPa, waha się.