Słoneczna niedziela

Polska pozostanie pod wpływem wyżu znad Ukrainy, w chłodnej masie powietrza polarnego, które w niedzielę będzie od zachodu wypierane przez cieplejsze masy płynące znad południowo-zachodniej Europy.

Niedziela zapowiada się słonecznie, tylko na północy i zachodzie kraju pojawi się nieco więcej chmur. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 13 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 16 st. C w centrum kraju, do 18 st. C na Ziemi Lubuskiej. Wiatr, południowo-zachodni, będzie słaby i umiarkowany, a okresami dość silny.

Warunki biometeorologiczne

Najwyższą wilgotność odnotujemy na północy kraju i wyniesie ona około 60 procent. Zmniejszać się będzie w kierunku południowym. W przeważającej części kraju odczujemy komfort termiczny, natomiast na północnym wschodzie i krańcach wschodnich - chłód. Warunki biometeorologiczne okażą się korzystne.

Wideo Warunki biometeo w niedzielę

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Zachmurzenie kłębiaste małe. Termometry pokażą 15 st. C. Wiatr powieje z południowego zachodu, słaby i umiarkowany, okresami silniejszy. Ciśnienie spada, około południa wyniesie 1009 hPa.

TRÓJMIASTO

Zachmurzenie kłębiaste małe i umiarkowane. Temperatura wyniesie 15 st. C. Południowo-zachodni wiatr, słaby i umiarkowany, okresami będzie silniejszy. Ciśnienie spada, około południa na barometrach zobaczymy 1018 hPa.

POZNAŃ

Zachmurzenie kłębiaste małe i umiarkowane. Temperatura wzrośnie do 16 st. C. Wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami okaże się silniejszy. Ciśnienie spada, około południa odnotujemy 1007 hPa.

WROCŁAW

Pogodnie. Na termometrach zobaczymy 17 st. C. Wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami będzie silniejszy. Ciśnienie spada, około południa na barometrach zobaczymy 1005 hPa.

KRAKÓW

Pogodnie. Temperatura wrośnie 16 st. C. Wiatr południowo-zachodni, okaże się słaby i umiarkowany, okresami silniejszy. Ciśnienie spada, około południa na barometrach zobaczymy 995 hPa.