Prognoza pogody na dziś: słoneczny dzień mogą zakłócić burze

Słońce, przelotny deszcz i burze. W weekend pogodowa przeplatanka - 05-07-2018 Na najbliższe dni synoptycy prognozują miejscami przelotne opady deszczu i burze. W wielu regionach będzie jednak pogodnie, a na niebie zaświeci słońce. czytaj dalej

W województwach południowych oraz częściowo na Ziemi Świętokrzyskiej i Lubelskiej popada przelotny deszcz. Mogą pojawić się też burze, podczas których suma opadów wyniesie do 5-15 litrów na metr kwadratowy. Wiatr w porywach burzowych może osiągać prędkość ponad 70 kilometrów na godzinę. W pozostałych regionach będzie słonecznie. Na termometrach zobaczymy od 24 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 31 stopni w Małopolsce. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, okresami silniejszy, z północnego zachodu.

Warunki biometeorologiczne

Najwyższą wilgotność odnotujemy na południu kraju, przekroczy 80 procent. Zmniejszać się będzie w kierunku północnym. Na północy odczujemy komfort termiczny, w pasie środkowym ciepło, a na południu kraju upał. Biomet okaże się neutralny, na południu Polski niekorzystny.

Wideo Biomet w piątek

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

Na ogół słonecznie. Na termometrach zobaczymy do 25 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, powieje z północnego zachodu. Ciśnienie rośnie, w Gdańsku w południe odnotujemy 1011 hPa.

KRAKÓW

Prognozuje się przelotny deszcz i burze. Podczas wyładowań opady wyniosą do 15 l/mkw., a wiatr w porywach powieje ponad 70 km/h. Termometry pokażą maksymalnie 31 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, północno-zachodni. Ciśnienie waha się, w południe odnotujemy 981 hPa.

POZNAŃ

Na ogół będzie słonecznie. Termometry wskażą w najcieplejszej chwili 26 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, powieje z północnego zachodu. Ciśnienie rośnie, w południe odnotujemy 1003 hPa.

WARSZAWA

Na ogół słonecznie. Temperatura maksymalna wyniesie 27 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, z północnego zachodu, okresami będzie silniejszy. Ciśnienie rośnie, w południe odnotujemy 998 hPa.

WROCŁAW

Przelotny deszcz i burze, podczas których suma opadu wyniesie do 15 l/mkw. Towarzyszący wyładowaniom wiatr osiągnie prędkość ponad 70 km/h. Na termometrach zobaczymy do 30 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, powieje z północnego zachodu. Ciśnienie rośnie, w południe odnotujemy 999 hPa.