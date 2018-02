Tysiące domów bez prądu. Skutki ataku zimy na Podkarpaciu - 04-02-2018 Śnieg nadal pada, a na Podkarpaciu 11 tysięcy odbiorców nie ma prądu. W ciągu ostatnich 24 godzin lokalnie w rejonach podgórskich przyrost pokrywy śnieżnej wyniósł około 20 centymetrów. czytaj dalej

Warunki biometeorologiczne

Drugi dzień weekendu przyniesie okresami opady śniegu, które na południowym wschodzie nadal będą dość intensywne. Rano utrzymają się mgły. Temperatura wzrośnie i osiągnie od -1 st. C na Suwalszczyźnie do 3 st. C na Pomorzu Zachodnim i Dolnym Śląsku. Powieje słabo i umiarkowanie z kierunku północnego.

Najwyższa wilgotność będzie na południowym wschodzie - tam stężenie pary wodnej w powietrzu wyniesie 80 procent. W pozostałej części kraju osiągnie około 70 proc. Niska temperatura sprawi, że będziemy odczuwać chłód. Prognozowane są niekorzystne warunki biometeorologiczne.

Prognoza dla poszczególnych miast

WARSZAWA

Pojawi się przelotny śnieg. Temperatura wzrośnie do 2 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północny. Ciśnienie w południe osiągnie wartość 1003 hPa i będzie się podnosiło.

POZNAŃ

Pojawią się przelotne opady śniegu. Temperatura maksymalnie wyniesie 2 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północny. Ciśnienie w południe osiągnie wartość 1007 hPa, z tendencją rosnąca.

GDAŃSK

Pojawi się przelotny śnieg. Temperatura w ciągu dnia wzrośnie do 1 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północny. Ciśnienie w południe osiągnie wartość 1018 hPa i wzrośnie.

WROCŁAW

Przelotnie pojawi się śnieg. Temperatura w dzień wzrośnie do 3 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północny. Ciśnienie w południe osiągnie wartość 1002 hPa i podwyższy się.

KRAKÓW

Okresami będzie padać śnieg. Temperatura w dzień wyniesie 2 st. C. Z północy pojawi się słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe 988 hPa i wzrośnie.