Prognoza pogody na dziś: Spokojniej po przejściu orkanu. Opadów ciąg dalszy

Dziś będzie pochmurno z przejaśnieniami. Na północnym wschodzie wystąpią opady śniegu do 3-5 cm, a na pozostałym obszarze okresami spadnie śnieg do 1-2 cm. Termometry pokażą od -1 st. C na Podlasiu, przez 1 st. C w centrum kraju, do 3 st. C na Śląsku. Zachodni wiatr, umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie prędkość do 50-60 km/h. Tak mocnych porywów spodziewamy się na wschodzie.

Biomet nie dopisze

Wilgotność powietrza wyniesie od 80 do 90 procent w wielu regionach. W części zachodniej kraju wilgotność przekroczy 90 proc. Biomet na wschodzie będzie niekorzystny, więc możecie czuć się nie najlepiej. W pozostałych regionach warunki biometeorologiczne okażą się neutralne. Dzień zapowiada się też chłodno i wilgotno.

WARSZAWA

Dziś będzie pochmurno, okresami opady śniegu. Temperatura maksymalna 1 st. C. Wiatr zachodni, umiarkowany i dość silny, początkowo w porywach do 60 km/h. Ciśnienie w Warszawie około południa 986 hPa, rośnie.

TRÓJMIASTO

W dzień będzie pochmurno, okresami opady śniegu. Temperatura maksymalna 1 st. C. Wiatr zachodni, umiarkowany i dość silny, początkowo w porywach do 50-60 km/h. Ciśnienie około południa 1000 hPa, rośnie.

POZNAŃ

Będzie pochmurno z przejaśnieniami, okresami opady śniegu. Temperatura maksymalna 2 st. C. Wiatr zachodni, umiarkowany i dość silny, początkowo w porywach do 50-60 km/h. Ciśnienie około południa 993 hPa, rośnie.

WROCŁAW

Będzie pochmurno z przejaśnieniami, okresami wystąpią opady śniegu. Temperatura maksymalna 3 st. C. Wiatr zachodni, umiarkowany i dość silny, początkowo w porywach do 50 km/h Ciśnienie około południa 992 hPa, rośnie.

KRAKÓW

Będzie pochmurno z przejaśnieniami, okresami opady śniegu. Temperatura maksymalna 2 st. C. Wiatr zachodni, umiarkowany i dość silny, początkowo w porywach do 50 km/h. Ciśnienie około południa 980 hPa, rośnie.