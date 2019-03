Kwiecień wkroczy ze zmienną aurą. Więcej chmur niż słońca, ale przeważnie ciepło - 29-03-2019 W najbliższych dniach pogoda jednostajna nie będzie. Może popadać deszcz, pojawi się silniejszy wiatr, często niebo zasnują chmury, ale nastaną i słoneczne chwile. Będzie przeważnie ciepło, nawet do 18 stopni Celsjusza. czytaj dalej

W dzień do 18 stopni Celsjusza

Polska pozostaje pod wpływem potężnego wyżu z centrum nad Bałkanami. Z południowego zachodu napływać będzie ciepłe powietrze polarne morskie.

W sobotę niebo pokryje się chmurami - zapowiadane jest umiarkowane i duże zachmurzenie. Będzie jednak ciepło, termometry pokażą maksymalnie od 14 st. C na północnym wschodzie, przez 16 st. c w centrum, do 18 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje z zachodu i południowego zachodu, słabo i umiarkowanie.

Warunki biometeorologiczne

Największa wilgotność powietrza zapanuje w północnych regionach kraju, przekroczy tam 60 procent. W większości Polski będziemy odczuwać ciepło, a na północy i północnym wschodzie - komfort termiczny. Warunki biometeorologiczne będą korzystne.

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Zachmurzenie małe i umiarkowane, przejściowo duże. Temperatura maksymalna sięgnie 16 st. C. Z zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Do południa ciśnienie spadnie do 1010 hPa.

TRÓJMIASTO

Zachmurzenie małe i umiarkowane, przejściowo duże. Na termometrach zobaczymy do 14 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z zachodu. Około południa barometry pokażą 1021 hPa.

POZNAŃ

Zachmurzenie małe i umiarkowane, przejściowo duże. Słupki termometrów podniosą się do 16 st. C. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie, z zachodu. Do południa ciśnienie spadnie do 1011 hPa.

WROCŁAW

Zachmurzenie małe i umiarkowane, przejściowo duże. Temperatura w najcieplejszym momencie osiągnie 18 st. C. Powieje słabo i umiarkowanie, z zachodu. Około południa ciśnienie wyniesie 1008 hPa.

KRAKÓW

Zachmurzenie małe i umiarkowane, przejściowo duże. Temperatura maksymalna sięgnie 17 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z zachodu. Około południa na barometrach zobaczymy 996 hPa.