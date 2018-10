Prognoza pogody na dziś: sporo słonecznych chwil, ale miejscami popada

Prognoza pogody na pięć dni: przeważnie pogodnie, ale parasole mogą się przydać - 01-10-2018 W najbliższych dniach będziemy mogli cieszyć się nadal przeważnie ładną, jesienną aurą. Czeka nas wiele słonecznych chwil, choć lokalnie mogą pojawić się przelotne opady deszczu. W pierwszej połowie tygodnia się ochłodzi, ale im bliżej weekendu, tym ma być cieplej. czytaj dalej

Warunki biometeorologiczne

Na Dolnym Śląsku, Ziemi Lubuskiej i Łódzkiej oraz w Wielkopolsce będzie pogodnie. W innych regionach prognozowane są przelotne opady deszczu. Temperatura w najcieplejszej chwili dnia osiągnie od 11 st. C na Pomorzu do 15 stopni C na Dolnym Śląsku. Zachodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie prędkość do 60km/h, a na północy Polski do 80 km/h.

Najwyższą wilgotność odnotujemy na północy i wschodzie kraju, tam przekroczy ona 70 procent. Zmniejszać się będzie w kierunku południowo-zachodnim, do poniżej 60 procent. Warunki atmosferyczne w całej Polsce subiektywnie odczujemy jako chłodne i wietrzne. Biomet wszędzie okaże się niekorzystny.

Warunki biometeorologiczne we wtorek

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Może przelotnie popadać. Temperatura nie przekroczy 13 st. C. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach osiągający prędkość do 60km/h, zachodni. Ciśnienie rośnie, po południu dojdzie do 1002 hPa.

POZNAŃ

Będzie pogodnie. W najcieplejszej chwili termometry pokażą 14 st. C. Wiatr zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie prędkość do 60km/h. Ciśnienie rośnie, po południu na barometrach zobaczymy 1005 hPa.

GDAŃSK

Spodziewany jest przelotny deszcz. Temperatura nie przekroczy 11 st. C. Wiatr okaże się dość silny i silny, w porywach dochodzący do 80km/h, zachodni. Ciśnienie rośnie, po południu osiągnie 1011 hPa.

WROCŁAW

Niebo będzie pogodne. Temperatura wzrośnie do 15 st. C. Umiarkowany wiatr, w porywach do 50km/h, powieje z zachodu. Ciśnienie rośnie, po południu do 1003 hPa.

KRAKÓW

Trzeba się przygotować na przelotny deszcz. Temperatura osiągnie maksymalnie 13 st. C. Powieje wiatr umiarkowany, w porywach do 45km/h, zachodni. Ciśnienie rośnie, po południu osiągnie 991 hPa.