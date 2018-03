"Modele oszalały!". W czwartek prognozowały zimną Wielkanoc, dziś pokazują ponad 20 stopni - 23-03-2018

W ostatnim czasie modele meteorologiczne pokazywały, że czeka nas chłodna, a miejscami nawet zimowa Wielkanoc. Piątkowe prognozy mówią tymczasem o szokującym ociepleniu - do nawet 25 stopni Celsjusza. Synoptyk TVN Meteo Arleta Unton-Pyziołek tłumaczy, skąd taka zmiana i zaleca, by nie przywiązywać się do tych wskazań. czytaj dalej