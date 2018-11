Prognoza pogody na dziś: temperatura miejscami nie przekroczy zera

Pogoda na 16 dni: staniemy na granicy jesieni i zimy - 25-11-2018 Mróz z północy i odwilż z zachodu będą konkurować ze sobą i decydować o pogodzie w Polsce przez co najmniej dwa tygodnie. czytaj dalej

Poniedziałek zapowiada się pochmurno z niewielkimi przejaśnieniami. W Małopolsce, na Podkarpaciu i Śląsku popadają deszcz, deszcz ze śniegiem i śnieg. Ulice i chodniki mogą być śliskie. Na termometrach zobaczymy od -2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 5 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, powieje ze wschodu.

Warunki biometeorologiczne

W ciągu dnia najwyższą wilgotność odnotujemy na północy i wyniesie około 90 procent. Zmniejszać się będzie w kierunku południowym. W całym kraju odczujemy zimno. Warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

Przeważnie pochmurno. Termometry pokażą maksymalnie 2 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, powieje ze wschodu. Ciśnienie waha się, w południe na barometrach zobaczymy 1016 hPa.

KRAKÓW

Pochmurno. Wystąpią opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura wzrośnie do 3 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, wschodni, w porywach rozpędzi się do 60 kilometrów na godzinę. Ciśnienie spada, w południe odnotujemy 976 hPa.

POZNAŃ

Na ogół pochmurno. Termometry pokażą 2 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, powieje ze wschodu. Ciśnienie waha się, w południe wyniesie 1002 hPa.

WARSZAWA

Na ogół pochmurno. Temperatura wzrośnie do 1 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, powieje ze wschodu. Ciśnienie waha się, w południe wyniesie 1000 hPa.

WROCŁAW

Pochmurno. Temperatura wyniesie 5 st. C. Wschodni wiatr słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, w porywach rozpędzi się do 60 km/h. Ciśnienie spada, w południe odnotujemy 995 hPa.