Prognoza pogody na dziś: temperatura w górę, możliwe burze

W ciągu najbliższej doby Polska znajdzie się pod wpływem układu niżowego znad Północnego Atlantyku. Zachodnia część kraju będzie w zasięgu burzowego frontu atmosferycznego. Z południowego zachodu napływa ciepłe powietrze polarne morskie.

Na piątek synoptycy prognozują małe i umiarkowane zachmurzenie kłębiaste. Na zachodzie i południu kraju chmur będzie więcej. Spadnie z nich przelotny deszcz rzędu 10-30 litrów wody na metr kwadratowy. Może też zagrzmieć i spaść grad. Na termometrach zobaczymy od 23 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 27 st. C w centrum kraju, na zachodzie i południu. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Tylko w burzach okaże się silny, rozpędzi się maksymalnie do 90 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeorologiczne

Największą wilgotność odnotujemy na krańcach zachodnich - tam przekroczy 80 procent. W pozostałych regionach będzie się utrzymywać na poziomie 60-70 procent. Tylko na północnym wschodzie odczujemy komfort termiczny, na pozostałym obszarze - ciepło. Warunki biometeo w części północno-wschodniej okażą się neutralne, a w pozostałych regionach - niekorzystne.

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

TRÓJMIASTO

Zachmurzenie okaże się kłębiaste małe i umiarkowane. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 27 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr. Ciśnienie około południa dojdzie do 1001 hPa, będzie się wahać.

Utrzyma się zachmurzenie kłębiaste małe i umiarkowane. W najcieplejszym momencie dnia temperatura osiągnie 24 st. C. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany, a okresami dość silny wiatr. Ciśnienie około południa dojdzie do 1013 hPa, będzie się wahać.

POZNAŃ

Prognozowane jest kłębiaste umiarkowane i duże zachmurzenie, a także przelotny deszcz. Termometry pokażą maksymalnie 26 st. C. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr. Ciśnienie około południa sięgnie 1002 hPa, będzie się wahać.

WROCŁAW

KRAKÓW

Zapowiadane jest kłębiaste umiarkowane i duże zachmurzenie, niewykluczone są opady przelotnego deszczu. Może przejść burza. Na termometrach zobaczymy maksymalnie do 27 st. C. Zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami dość silny, a w burzy silny. Ciśnienie waha się, około południa dosięgnie 999 hPa.

Zachmurzenie kłębiaste będzie umiarkowane i duże. Możliwy jest przelotny deszcz, a także burza. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 27 st. C. Powieje wiatr zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny, a w burzy silny. Ciśnienie około południa osiągnie 988 hPa, będzie się wahać.