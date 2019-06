Oglądaj TVN Meteo w internecie - 07-06-2019 TVN Meteo to zawsze aktualne prognozy pogody, informacje pogodowe dla kierowców, relacje reporterów, ciekawostki z kraju i ze świata oraz wiele innych. czytaj dalej

Sobota przyniesie nam małe i umiarkowane zachmurzenie, które w ciągu dnia wzrośnie do dużego. Pojawią się przelotne opady deszczu rzędu 10-40 l/mkw oraz burze z gradem. Jedynie na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku nie są prognozowane opady. Termometry pokażą maksymalnie od 26 st. C na Pomorzu Zachodnim, w Wielkopolsce i centrum do 29 st. C na Podlasiu i Podkarpaciu. We wschodnich regionach kraju powieje z południowego wschodu, w pozostałych - z zachodu. Słaby i umiarkowany wiatr może okresami przybierać na sile, a w porywach burzowych rozpędzać się do 90 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeorologiczne

Największa wilgotność powietrza pojawi się we wschodnich regionach kraju. Wszędzie będziemy odczuwać ciepło, na południowym wschodzie będzie parno i wilgotno. Warunki biometeorologiczne będą zróżnicowane - na zachodzie i południowym zachodzie neutralne, a w pozostałych regionach niekorzystne.

Wideo Warunki biometeorologiczne w sobotę

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Zachmurzenie małe i umiarkowane, po południu przejściowo duże. Pojawią się przelotne opady deszczu i burze. Temperatura maksymalna wyniesie 27 st. C. Z kierunków południowych powieje słaby i umiarkowany wiatr, w trakcie burz silny. Około południa ciśnienie będzie wahać się w okolicy 1005 hPa.

TRÓJMIASTO

Zachmurzenie małe i umiarkowane, przejściowo duże. Wystąpią także przelotne opady deszczu i burze. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 24 st. C. Powieje z kierunków południowych, słabo i umiarkowanie, podczas burzy silnie. Około południa ciśnienie będzie oscylować w okolicy 1018 hPa.

POZNAŃ

Zachmurzenie umiarkowane i duże, z przelotnym deszczem. Temperatura maksymalna sięgnie 23 st. C. Z zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr, który okresami może przybierać na sile. Około południa ciśnienie wzrośnie do 1009 hPa.

WROCŁAW

Front nad Polską. Sprawdź, gdzie jest burza - 07-06-2019 Wyładowania zmierzają na północ. czytaj dalej

Zachmurzenie małe i umiarkowane. Termometry pokażą maksymalnie 23 st. C. Słabo i umiarkowanie powieje z zachodu. Okresami wiatr będzie silniejszy. Około południa na barometrach zobaczymy 1006 hPa.

KRAKÓW

Zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnym deszczem. Możliwe są także burze. Temperatura maksymalna wyniesie 27 st. C. Z południa powieje słaby i umiarkowany wiatr, w porywach burzowym może rozpędzać się do 90 km/h. W południe ciśnienie będzie wahać się w okolicy 992 hPa.