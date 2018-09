Od rana będzie słonecznie. Po południu i wieczorem na Pomorzu, Ziemi Lubuskiej i w Wielkopolsce wystąpią przelotne opady deszczu i burze - lokalnie może spaść grad. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 25 st. C na Suwalszczyźnie do 30 st. C na Dolnym Śląsku.Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, południowy. W porywach burzowych powieje z prędkością do 80 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeorologiczne

Najwyższą wilgotność powietrza odczujemy na północnym zachodzie. Będzie maleć w kierunku południowo-wschodnim. W całym kraju odczujemy gorąco, a na południowym zachodzie upał. Biomet okaże się na ogół neutralny. Pogoda wpłynie niekorzystnie na mieszkańców regionów zachodnich i Pomorza.

Wideo Warunki biometerologiczne na piątek

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

To już ostatnie tak gorące dni. "Wleje się ziąb z północy Atlantyku" - 20-09-2018 W sobotę czeka nas załamanie pogody. Do Polski napłynie bardzo zimne powietrze znad północnego Atlantyku. - To będzie ochłodzenie o 15-16 stopni - powiedział we "Wstajesz i wiesz" na antenie TVN24 prezenter pogody Tomasz Wasilewski. czytaj dalej

Słonecznie. Temperatura wzrośnie do 27 st. C. Południowy, umiarkowany i dość silny wiatr okaże się porywisty. Ciśnienie spada, po południu odnotujemy 1000 hPa.

Rano będzie słonecznie. Po południu wystąpi przelotny deszcz lub burza. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 28 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, południowy. W porywach burzowych rozpędzi się do 80km/h. Ciśnienie spada, po południu wyniesie 998 hPa.



GDAŃSK

Rano słonecznie. Po południu popada przelotny deszcz lub zagrzmi. Temperatura dojdzie do 27 st. C. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, południowy. W porywach burzowych osiągnie prędkość do 80km/h. Ciśnienie spada, po południu odnotujemy 1009 hPa.



WROCŁAW

Polska pozostanie w zasięgu wyżu Rodegang - 20-09-2018 Gorące powietrze zwrotnikowe napłynie z południowego zachodu. czytaj dalej

Słonecznie. Termometry wskażą maksymalnie 30 st. C. Wiatr będzie porywistym umiarkowany i dość silny, południowy. Ciśnienie spada, po południu wyniesie 995 hPa.



KRAKÓW

Słonecznie. Temperatura maksymalna wyniesie 28 st. C. Wiatr będzie porywisty, umiarkowany i dość silny. Powieje z południa. Ciśnienie spada, po południu barometry wskażą 988 hPa.