Poniedziałek upłynie pod znakiem przelotnych opadów deszczu i burz - lokalnie z gradem. Podczas wyładowań może spaść do 40 l/mkw. Termometry pokażą od 24 st. C na Pomorzu do 32 st. C na Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy od zachodu skręcający na północno-zachodni, w porywach burzowych rozpędzi się do 90 km/h.

Warunki biometeorologiczne

Najwyższą wilgotność w ciągu dnia odnotujemy na południowym wschodzie kraju, wyniesie około 70 procent. Zmniejszać się będzie w kierunku północno-zachodnim. Odczucie temperatury będzie zróżnicowane, im dalej na południe tym goręcej, poza tym będzie parno. Warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Wideo Warunki biometeo w poniedziałek

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Przelotny deszcz lub burza. Na termometrach zobaczymy 28 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni, w porywach burzowych powieje do 90 km/h. Ciśnienie spada, po południu wyniesie 1000 hPa.

POZNAŃ

Przelotny deszcz. Temperatura sięgnie 26 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie spada, po południu odnotujemy 1001 hPa.

GDAŃSK

Przelotny deszcz. Termometry pokażą maksymalnie 24 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z zachodu. Ciśnienie spada, po południu na barometrach zobaczymy 1013 hPa.

WROCŁAW

Przelotny deszcz lub burza. Temperatura wzrośnie do 28 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, w porywach burzowych powieje do 90 km/h z północnego zachodu. Ciśnienie spada, po południu odnotujemy 999 hPa.

KRAKÓW

Przelotny deszcz lub burza. Termometry pokażą maksymalnie 32 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni, w porywach burzowych powieje do 90 km/h. Ciśnienie spada, po południu odnotujemy 986 hPa.