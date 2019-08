Prognoza pogody na dziś: upał, nawet 33 stopnie

Ochłodzenie będzie drastyczne - 30-08-2019 Przed nami jeszcze tylko kilka upalnych dni. czytaj dalej

Warunki biometeorologiczne

W sobotę w wielu regionach powinno być słonecznie. Jedynie w Karpatach możliwe są lokalne burze. Na termometrach zobaczymy od 27 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 33 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni, w porywach burzowych osiągnie prędkość do 80 kilometrów na godzinę.

W większości kraju wilgotność powietrza utrzyma się na poziomie 40 procent. Tylko na krańcach południowo-wschodnich i północno-zachodnich wzrośnie powyżej 50 procent. W całym kraju odczujemy upał, a na północnym wschodzie - gorąco. Biomet w całym kraju będzie niekorzystny.

Wideo Warunki biometeorologiczne w sobotę

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Dywan z gradu w Tychach. Burzowy piątek w Waszych relacjach - 30-08-2019 Przez Polskę w piątek przechodzą wyładowania atmosferyczne. Były miejsca, gdzie aura pokazała gwałtowne oblicze. W Tychach przeszła burza z gradem. Materiały dostaliśmy na Kontakt 24. czytaj dalej

POZNAŃ

Słonecznie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 31 st. c. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie po południu dojdzie do 1007 hPa i będzie spadać.

Słonecznie. Temperatura maksymalna osiągnie do 32 st. C. Południowo-wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie po południu dojdzie do 1007 hPa i będzie spada.

GDAŃSK

Skwar niebezpieczny dla zdrowia. Pomarańczowe alerty IMGW - 30-08-2019 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami. Taka pogoda może z nami zostać do niedzieli. czytaj dalej

WROCŁAW

Pogodnie. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia osiągnie 28 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie po południu sięgnie 1020 hPa i będzie spadać.

Słonecznie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 33 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie po południu dojdzie do 1002 hPa i będzie spadać.

KRAKÓW

Słonecznie. Temperatura osiągnie maksymalnie 31 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie po południu dojdzie 992 hPa i będzie spadać.