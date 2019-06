Prognoza pogody na dziś: upalna aura w całym kraju

Zabójczy skwar. We Francji nie żyją cztery osoby - 29-06-2019 Francja zmaga się z wyjątkową falą upałów. Taka pogoda jest groźna dla życia - od początku tego tygodnia z powodu wysokiej temperatury w kraju zmarły cztery osoby. czytaj dalej

Niedziela w całym kraju zapowiada się słonecznie. Będzie upalnie - temperatura wyniesie od 30 st. C na Suwalszczyźnie do 37 st. C na Dolnym Śląsku. Południowo-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Warunki biometeorologiczne

Najwyższą wilgotność - oscylującą w granicach 40 procent - odnotujemy na północnym wschodzie. Im dalej na południowy wschód, tym będzie się zmniejszać poniżej tej wartości. W całym kraju odczujemy upał, a warunki biometeo będą niekorzystne.

Wideo Warunki biometeorologiczne w niedzielę

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

POZNAŃ

Słonecznie. Temperatura maksymalnie wyniesie 33 st. C. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie po południu osiągnie 1000 hPa, spada.

Słonecznie i upalnie. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy 35 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego zachodu. Ciśnienie spada, po południu wyniesie 1002 hPa.

GDAŃSK

Słonecznie. Temperatura maksymalna wyniesie 32 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego zachodu. Ciśnienie po południu wyniesie 1011 hPa, spada.

WROCŁAW

Pełnia słońca i upał. Temperatura dojdzie do 37 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południowego zachodu. Ciśnienie po południu osiągnie 1000 hPa i spada.

KRAKÓW

Słonecznie. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą 34 st. C. Południowo-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, po południu dojdzie do 990 hPa.