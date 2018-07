Prognoza pogody na dziś: upalna sobota. Zagrzmi w wielu regionach

Termometry pokażą do 32 stopni Celsjusza w cieniu. Prognozuje się burze, którym towarzyszyć będą opady gradu i porywisty wiatr.

Początek weekendu będzie w pełni pogodny tylko na Pomorzu Zachodnim i w Wielkopolsce. W pozostałych regionach na niebie pojawią się chmury, z których może mocno zagrzmieć i popadać deszcz rzędu 10-40 litrów na metr kwadratowy. Miejscami może spaść grad. Termometry pokażą od 28 stopni Celsjusza na Podkarpaciu oraz Suwalszczyźnie i Wybrzeżu Gdańskim, przez 30 st. C w centrum kraju, po 32 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Na zachodzie kraju wiatr powieje z południowego wschodu, a na pozostałym obszarze będzie wiał z kierunków północnych. Okaże się słaby i umiarkowany. Chwilami jednak powieje mocniej, a w burzach z prędkością do 90 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeorologiczne

Największą wilgotność odnotujemy w regionach wschodnich, a także na północnym wschodzie – powyżej 80 procent. Będzie się zmniejszać w kierunku południowo-zachodnim, gdzie wyniesie poniżej 70 procent. Temperaturę będziemy subiektywnie odczuwać jako parną i gorącą. W całym kraju warunki biometeorologiczne będą niekorzystne.

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

TRÓJMIASTO

Zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu i burzami z gradem. Temperatura wzrośnie do 30 st. C. Północno-wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany, okresami dość silny, a w burzach silny. Ciśnienie wolno spada, około południa barometry pokażą 996 hPa.

Zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu i burzami z gradem. Temperatura dojdzie do 28 st. C. Północno-wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, ale wraz z burzami powieje silniej. Ciśnienie wolno spada, około południa barometry wskażą 1010 hPa.

POZNAŃ

Zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże. Na termometrach słupki sięgną 31 st. C. Wiatr będzie południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, a okresami okaże się dość silny. Ciśnienie wolno spada, około południa wyniesie 1000 hPa.

WROCŁAW

Zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu i burzami z gradem. Temperatura w najcieplejszym momencie wzrośnie do 32 st. C. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Okresami może powiać mocniej, a w burzach będzie silny. Ciśnienie wolno spada, około południa barometry wskażą 997 hPa.

KRAKÓW

Zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu i burzami z gradem. Na termometrach zobaczymy 29 st. C. Z północnego wschodu powieje, słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w burzy silny wiatr. Ciśnienie wolno spada, około południa wyniesie 984 hPa.