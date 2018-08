Prognoza pogody na dziś: upalne południe, chłodniejsza północ. Miejscami zagrzmi

Pogoda na 16 dni: finisz upalnego lata - 19-08-2018 Jeszcze przez kilka dni prawie wszędzie możemy spodziewać się gorącej pogody, ale później przyjdzie nagłe i duże ochłodzenie. czytaj dalej

W poniedziałek zachmurzenie będzie zmienne. Na Pomorzu i Ziemi Lubuskiej wystąpią przelotne opady deszczu. Na Mazowszu, Ziemi Świętokrzyskiej i Śląsku po południu może zagrzmieć. Podczas burz spadnie do 10-20 litrów deszczu na metr kwadratowy, a wiatr osiągnie prędkość w porywach do 60-80 kilometrów na godzinę. Termometry wskażą maksymalnie od 25 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej do 32 st. C w Małopolsce. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni. Ciśnienie spada, w południe na warszawskich barometrach zobaczymy 1001 hPa.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność względna powietrza w ciągu dnia będzie się wahać się w granicach 70-80 procent, z czego najwyższą odnotujemy na północy. W większości kraju odczujemy upał, jedynie na Pomorzu, Pomorzu Zachodnim oraz na północy Ziemi Lubuskiej i Wielkopolski komfort termiczny. Pogoda wpłynie na samopoczucie niekorzystnie.

Wideo Warunki biometeorologiczne w poniedziałek

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

Popada przelotny deszcz, temperatura wzrośnie do 26 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, zachodni. Ciśnienie spada, w Gdańsku, w południe barometry wskażą 1012 hPa.

KRAKÓW

Słonecznie, na termometrach zobaczymy maksymalnie 32 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z zachodu. Ciśnienie spada, w południe barometry wskażą 987 hPa.

POZNAŃ

Pogodnie, temperatura wzrośnie do 27 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z zachodu. Ciśnienie spada, w południe na barometrach zobaczymy 1004 hPa.

WARSZAWA

Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Termometry wskażą maksymalnie 29 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z zachodu. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 1001 hPa.

WROCŁAW

Zachmurzenie okaże się małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna wyniesie 28 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z zachodu. Ciśnienie spada, w południe barometry wskażą 1000 hPa.