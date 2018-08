Prognoza pogody na dziś: upalnie. Miejscami pojawią się burze

"Oddech i ulga na początku tygodnia". Miejscami możliwe burze z gradem - 02-08-2018 W piątek na termometrach zobaczymy maksymalnie 33 stopnie, ale z początkiem tygodnia nastąpi ochłodzenie. Nie nacieszymy się nim jednak zbyt długo. czytaj dalej

W piątek od Mazur i Podlasia, poprzez Mazowsze i Wielkopolskę, aż po Ziemię Lubuską prognozuje się przelotny deszcz. Mogą pojawić się burze z gradem. Poza tym będzie pogodnie. Termometry pokażą od 28 stopni Celsjusza na Pomorzu do 33 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, północny, w porywach burzowych powieje do 90 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeorologiczne

Najwyższą wilgotność odnotujemy w centralnej części Polski - wyniesie około 60 procent. Zmniejszać się będzie w kierunku północnym i południowym. W niemal całym kraju odczuwalny będzie upał, tylko na północny kraju gorąco.

Wideo Biomet w piątek

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Prognozuje się przelotny deszcz lub burzę. Termometry pokażą 31 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, północny, w porywach burzowych powieje do 90 km/h. Ciśnienie spada, po południu wyniesie 1007 hPa.

POZNAŃ

Burze i intensywne opady. Drzewo spadło na przyczepę, 12-latek w szpitalu - 02-08-2018 Silny wiatr, który towarzyszył czwartkowym burzom, powalił drzewo na przyczepę kempingową w Osieku (Lubuskie). 12-letni chłopiec w ciężkim stanie trafił do szpitala. W Wałczu (Zachodniopomorskie) intensywne opady doprowadziły do podtopień. Na Kontakt 24 otrzymywaliśmy Wasze pogodowe relacje. czytaj dalej

Popada przelotny deszcz, pojawi się burza. Temperatura maksymalna wyniesie 31 st. C. Wiatr północny, słaby i umiarkowany, w porywach burzowych rozpędzi się do 90 km/h. Ciśnienie spada, po południu na barometrach zobaczymy 1010 hPa.

GDAŃSK

Będzie pogodnie, na termometrach zobaczymy 28 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje z północy. Ciśnienie spada, po południu odnotujemy 1020 hPa.

WROCŁAW

Piątek zapowiada się pogodnie. Temperatura wyniesie 33 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje z północy. Ciśnienie spada, po południu barometry wskażą 1005 hPa.

KRAKOWA

Będzie pogodnie. Na termometrach zobaczymy 30 st. C. Północny wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, po południu odnotujemy 992 hPa.