Prognoza pogody na dziś: upalnie. Możliwe burze z gradem

Na wschód od linii Wisły i Sanu powinno być słonecznie. Na pozostałym obszarze Polski spodziewane są przelotne opady deszczu i burze, miejscami może spaść grad. Termometry wskażą od 28 stopni Celsjusza na Kaszubach, Mazurach i Suwalszczyźnie do 31 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. W porywach burzowych niewykluczone są silniejsze porywy, dochodzące do 90 kilometrów na godzinę.

Odczujemy upał

Największą wilgotność powietrza odnotujemy na północnym wschodzie, wyniesie tam ona poniżej 40 procent. W całym kraju odczujemy upał, a warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Wideo Warunki biometeorologiczne w środę

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

POZNAŃ

Mieszkańcy Warszawy mogą liczyć na dużo słońca. Termometry wskażą w dzień nawet 29 st. C. Południowo-wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. W południe barometry wskażą 1005 hPa, synoptycy prognozują spadek ciśnienia.

W środę możliwe są przelotne opady deszczu, a także burze. Niewykluczone są też opady gradu. Słupki termometrów wskażą maksymalnie 30 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południowego wschodu. W trakcie burz może wiać nawet z prędkością do 90 km/h. W południe ciśnienie wyniesie 1005 hPa, synoptycy prognozują jego spadek.

GDAŃSK

Tutaj prognozowana jest pogodna aura. Temperatura dojdzie do 28 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. Ciśnienie spada, w południe osiągnie wartość 1019 hPa.

WROCŁAW

W ciągu dnia wystąpią przelotne opady i burze. Możliwy grad. Temperatura maksymalnie wzrośnie do 31 st. Pojawi się słaby i umiarkowany wiatr z południowego wschodu, który w porywach burzowych dojdzie do 90 km/h. Ciśnienie spada, barometry w południe wskażą do 1001 hPa.

KRAKÓW

W dzień możliwe są przelotne opady i burze, niewykluczony jest też grad. Temperatura dojdzie do 30 st. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-wschodni wiatr. W porywach burzowych będzie się wzmagał nawet do 90 km/h. Ciśnienie spada, w południe barometry wskażą 990 hPa.