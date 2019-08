Prognoza pogody na dziś: upalny dzień, miejscami zagrzmi

Trudne ostatnie dni sierpnia. Nawet 34 stopnie, ulewy, burze z gradem - 23-08-2019 Nadchodzą dni z gwałtowną pogodą. Pojawią się burze z gradem i ulewnym deszczem. Ponadto będzie piekielnie gorąco - termometry pokażą nawet 34 stopnie Celsjusza. czytaj dalej

W sobotę na Podkarpaciu i w Małopolsce okresami może się chmurzyć. W Tatrach i miejscami na Podhalu, w Orawie i Spiszu możliwe są burze. Spadnie w nich od 10 do 20 litrów wody na metr kwadratowy deszczu, a porywy wiatru będą wiać z prędkością do 60-80 kilometrów na godzinę. W pozostałych regionach powinno być na ogół pogodnie. Na termometrach zobaczymy od 25 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 30 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany, wschodni wiatr.

Na przeważającym obszarze kraju wilgotność powietrza wyniesie około 50 procent. W części północnej Polski odczujemy gorąco, a w południowej - upał. Biomet dopisze w całym kraju.

Upały i burze z gradem. IMGW może wydać ostrzeżenia drugiego stopnia - 24-08-2019 Sobota i kolejne dni mogą upłynąć pod znakiem niebezpiecznej pogody. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej może wydać ostrzeżenia drugiego i pierwszego stopnia przed wyładowaniami atmosferycznymi z opadami gradu i upałem. Sprawdź, gdzie będą burze, a gdzie wysoka temperatura da się we znaki. czytaj dalej

Słonecznie. Temperatura maksymalna osiągnie 26 st. C. Powieje słaby i umiarkowany ze wschodu. Ciśnienie spada, w południe barometry wskażą 1026 hPa.

Słonecznie. Temperatura maksymalna 30 st. C. Ze wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie spada, w południe dojdzie do 993 hPa.

Słonecznie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 28 st. C. Ze wschodu wiać będzie słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie spada, w południe barometry wskażą 1013 hPa.

Słonecznie. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy 27 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr ze wschodu. Ciśnienie spada, w południe dosięgnie 1012 hPa.

Dużo słońca. Temperatura wyniesie maksymalnie 30 st. C. Wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie w południe wyniesie 1008 hPa, będzie spadać.