Czwartek z gwałtowną pogodą. Dom zapalił się po uderzeniu pioruna - 29-08-2019 Czwartek to kolejny burzowy dzień w Polsce. W Kobylinie w województwie wielkopolskim w dom sześcioosobowej rodziny uderzył piorun. Budynek się zapalił. Nikomu nic się nie stało. czytaj dalej

Polska pozostanie w obszarze podwyższonego ciśnienia, w który wcisnęła się zatoka niżowa z burzowymi frontami. Do kraju nadal napływa gorące powietrze zwrotnikowe z południa.

Na piątek synoptycy prognozują małe i umiarkowane zachmurzenie kłębiaste, miejscami wzrastające do dużego. Spodziewane są przelotne opady deszczu oraz burze z gradem. Prognozowana ilość opadów wyniesie od 10 do 50 litrów wody na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy od 27 stopni Celsjusza na Pomorzu do 32 st. C w centrum kraju i na południowym zachodzie. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z północy, okresami będzie dość silny. Najsilniej powieje w burzach - do 80-100 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza wyniesie od 60 procent na północnym wschodzie, będzie wzrastać w kierunku zachodnim i tam przekroczy 70 procent. W całym kraju będzie nam gorąco i parno, a warunki biometeo okażą się niekorzystne.

Wideo Warunki biometeo w piątek

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

TRÓJMIASTO

Utrzyma się małe i umiarkowane zachmurzenie, pod wieczór będzie wzrastać do dużego, możliwa jest też burza. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 31 st. C. Powieje północno-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie w Warszawie osiągnie około południa wyniesie 1008 hPa, będzie się wahać.

Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, wzrastające do dużego, możliwe są też przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 24 st. C. Powieje północno-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie około południa dojdzie do 1021 hPa, będzie rosnąć.

POZNAŃ

Utrzyma się małe i umiarkowane zachmurzenie, wzrastające do dużego, możliwy jest przelotny deszcz. Termometry pokażą maksymalnie 30 st. C. Wiatr będzie północny, słaby i umiarkowany. Ciśnienie około południa dojdzie do 1011 hPa, będzie się wahać.

WROCŁAW

Utrzyma się małe i umiarkowane zachmurzenie, wzrastające do dużego. Niewykluczone, że popada przelotny deszcz, a możliwa jest też burza. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 32 st. C. Powieje północny, słaby i umiarkowany wiatr, najsilniej w burzach. Ciśnienie około południa dojdzie do 1007 hPa, będzie się wahać.

KRAKÓW

Zachmurzenie okaże się małe i umiarkowane, choć może wzrastać do dużego. Niewykluczone są opady przelotnego deszczu, może też zagrzmieć. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 30 st. C. Powieje na ogół słaby i umiarkowany wiatr, jedynie w burzach będzie silny. Ciśnienie około południa wyniesie 994 hPa, będzie się wahać.