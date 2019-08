Prognoza pogody na dziś: upalny poniedziałek z burzami, do 32 stopni

Perkoz zaplątany w żyłkę wędkarską. "Gdybyśmy nie podpłynęli, byłoby po ptaku" - 18-08-2019 Pan Mariusz obok przystani żeglarskiej w Kietlicach w województwie warmińsko-mazurskim zauważył perkoza zaplątanego w żyłkę wędkarską. Razem z rodziną uratował ptaka. Nagranie otrzymaliśmy na Kontakt 24. czytaj dalej

Poniedziałek zapowiada się pogodnie na Podkarpaciu, Roztoczu, Pomorzu i częściowo na Ziemi Lubuskiej oraz w Wielkopolsce. W pozostałych regionach możliwy jest przelotny deszcz, może też zagrzmieć. Wyładowaniom będą towarzyszyć opady rzędu 10-20 litrów wody na metr kwadratowy i porywy wiatru dochodzące do 60-80 kilometrów na godzinę. Temperatura maksymalna wyniesie od 25 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej do 32 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-zachodni.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza na przeważającej części obszaru kraju osiągnie 90 procent. W północno-zachodniej części Polski odczujemy gorąco, a na pozostałym obszarze będzie upalnie i parno. Biomet w całym kraju będzie niekorzystny.

Warunki biometeorologiczne

Szczegółowa prognoza dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

KRAKÓW

Na ogół pogodnie, temperatura maksymalna wzrośnie do 26 st. C. Południowo-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie - w Gdańsku w południe dojdzie do 1015 hPa.

Popada przelotny deszcz, możliwe są też burze. Spadnie w nich do 10-20 l/mkw. deszczu, a porywy wiatru osiągną 60-80 km/h. Temperatura maksymalna sięgnie 31 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południowego zachodu. Ciśnienie rośnie, w południe osiągnie 987 hPa.

POZNAŃ

Czeka nas pogodny dzień, na termometrach zobaczymy maksymalnie 27 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południowego wschodu. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 1005 hPa.

WARSZAWA

Spodziewamy się opadów przelotnego deszczu oraz burzy. Może spaść do 10-20 l/mkw. deszczu, a porywy wiatru wyniosą 60-80 km/h. Termometry pokażą maksymalnie 30 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 1002 hPa.

WROCŁAW

Możliwy jest przelotny deszcz, może też zagrzmieć. W burzach spadnie do 10-20 l/mkw. deszczu, a porywy wiatru osiągną 60-80 km/h. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 28 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie rośnie, w południe sięgnie 1002 hPa.